EU-Hof: 'Belgisch systeem van overwinstrulings was staatssteun'

Het EU-Hof omschrijft het Belgisch systeem van overwinstrulings als staatssteun. De zaak verhuist nu opnieuw naar het EU-Gerecht van eerste aanleg, dat in een eerder oordeel nog groen licht had gegeven voor het Belgisch fiscaal gunstregime.

Eurocommissaris Margrethe Vestager haalt een belangrijke slag thuis. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de Deense gelijk had om zes jaar geleden de strijd aan te gaan met de Belgische overwinstrulings, een gunstregime waarbij multinationals in ons land geen belastingen moesten betalen op het 'internationale' deel van hun winst. 'Dit is een belangrijke juridische overwinning voor de Commissie', zegt Stefaan Van der Jeught, een van de woordvoerders van het Hof.

Volgens het Hof zijn de overwinstrulings wel degelijk staatssteun. Toch is de zaak daarmee niet rond. De Europese rechters spreken zich niet uit over de vraag of het om een geoorloofde vorm van staatssteun gaat. Ook de vraag of het terecht was om de steun terug te vorderen, schuiven ze terug naar het EU-Gerecht van eerste aanleg. Dat moet beide vragen voor het eerst ten gronde onderzoeken.

In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat het systeem van de overwinstrulings illegale staatssteun was en discriminerend voor bedrijven die alleen in België werkten. Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager vroeg de Belgische fiscus 900 miljoen euro niet-opgeëiste belastingen van 39 betrokken bedrijven terug te vorderen.

De Belgische overheid deed dat - het geld staat nog altijd geblokkeerd op een rekening -, maar ging ook tegen die uitspraak in beroep. In 2019 kreeg ons land gelijk van het Europees Gerecht, de rechters in eerste aanleg.

Volgens het Gerecht bewees de Commissie onvoldoende dat het systeem van overwinstrulings automatisch neerkomt op een voorkeursbehandeling en had ze alle dossiers individueel moeten beoordelen. De Commissie ging tegen de uitspraak in beroep, maar begon voor alle zekerheid ook 39 individuele onderzoeken naar de bedrijven die tussen 2004 en 2015 overwinstrulings kregen.

Het gaat onder meer om AB InBev, BASF, BP, British American Tobacco, Henkel, Kinepolis, LMS, Omega Pharma, Ontex en Soudal. Die onderzoeken lopen nog en moeten aan het licht brengen of die bedrijven een oneerlijk concurrentievoordeel hebben gekregen, wat in strijd zou zijn met de Europese staatssteunregels.

In december 2020 oordeelde advocaat-generaal Juliane Kokott in haar advies dat de Commissie het van bij het begin bij het rechte eind had en dat de overwinstrulings een steunregeling waren. Ze vroeg de Europese rechters het arrest van het Gerecht te vernietigen en de zaak opnieuw naar het Gerecht door te verwijzen. Zoals wel vaker volgen de rechters het oordeel van de advocaat-generaal.