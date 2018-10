EU-Hof eist dat Polen vervroegde pensionering rechters terugdraait

De clash tussen de Europese Unie en Polen over de uitholling van ’s lands rechtsstaat, verscherpt.

Polen moet met onmiddellijke ingang de recente wet schorsen waarmee de pensioenleeftijd verlaagd is voor de rechters van ’s lands hooggerechtshof. Met terugwerkende kracht moeten ook alle rechters die al op omstreden wijze met pensioen gestuurd werden, opnieuw in dienst genomen worden. Dat besliste het Europees Hof van Justitie vrijdag in kortgeding.