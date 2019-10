EU-Hof hard voor Polen en Hongarije

Een Britse advocaat-generaal leest de landen die het Europees spreidingsplan voor asielzoekers aan hun laars lapten, de levieten.

De weigering van Polen, Hongarije en Tsjechië om het spreidingsplan voor asielzoekers uit te voeren, is 'een schending van het Europees recht'. Zo luidt het advies van Eleanor Sharpston, advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.

Het lijdt weinig twijfel dat het voltallige hof over enkele maanden dit advies zal volgen. Het EU-Hof van Justitie wees al op 6 september 2017 een beroep van Slovakije en Hongarije tegen de Europese verplichte asielquota af. De nieuwe rechtsprocedure waarover Sharpston zich boog, is aangespannen door de Europese Commissie. Die vraagt het EU-Hof Polen, Hongarije en de Tsjechische republiek te veroordelen voor het niet nakomen van hun juridische verplichtingen als EU-lidstaat.

De plicht van solidariteit

Het Europees spreidingsplan, de verplichte verdeling van eerst 40.000 en nadien 120.000 asielzoekers, werd met een meerderheid van lidstaten goedgekeurd in volle migratiecrisis in de zomer van 2015. Een aantal Oost-Europese landen stemde tegen die verplichte opname van migranten uit Griekenland en Italië en weigerde die afspraken vervolgens ook uit te voeren.

Het argument dat Polen, Hongarije en Tsjechië aanvoerden, was dat de verplichte opname van asielzoekers hen verhinderde de openbare orde en interne veiligheid in eigen land te handhaven. Dat zijn immers exclusieve bevoegdheden van de lidstaten. Sharpston wijst die argumenten over de hele lijn af: lidstaten behouden alle rechten om individuele asielzoekers te weigeren. In dat geval moeten wel gegronde argumenten aangevoerd worden die aantonen dat de betrokkene een gevaar is voor de eigen openbare orde en veiligheid.

Een eenzijdige en complete weigering om aan de Europese verplichtingen te voldoen is een gevaarlijke eerste stap naar de ontmanteling van de Europese rechtsstaat. Eleanor Sharpston Advocaat-generaal EU-Hof van Justitie

Een eenzijdige en complete weigering om aan de Europese verplichtingen te voldoen is in strijd met de het Europees recht: dat veronderstelt dat alle EU-lidstaten zich houden aan de spelregels van de club. Sharpston ziet in de demarche van de drie landen daarom ook een 'gevaarlijke eerste stap naar de afbraak van die Europese rechtsstaat'.

Ook dat het principe van 'oprechte samenwerking' in Europa komt in het gedrang als sommige landen verzaken aan een verplichting die 'ongewenst' en niet populair' is. En Sharpston geeft de drie landen ook les in waar solidariteit om draait: zorgen dat een mechanisme om landen te ontlasten, die onder zware migratiedruk staan, effectief werkt. Als die landen echt problemen hadden met het uitvoeren van dit spreidingsplan, hadden ze dat op Europees niveau moeten op tafel leggen. Ook andere landen werden tijdelijk ontzien omwille van de grote migratiedruk.

Brexit

Dat het advies van de advocaat-generaal ingepland werd op 31 oktober, is geen toeval. Die dag stond immers in alle Europese agenda's ingepenseeld als de brexitdag. Sharpston zou, indien de brexitdatum intussen niet was verschoven naar 31 januari 2020, geen job meer hebben bij het EU-Hof van Justitie.