EU-Hof ziet geen staatssteun in fiscale rulings multinationals

Europese Commissie wordt in het ongelijk gesteld.

Het Europees Hof van Justitie acht de fiscale vrijstelling die Belgiƫ op grond van fiscale rulings verleende aan tal van multinaltionals, geen vorm van illegale staatssteun. De Europese Commissie wordt zo voor het eerst in het ongelijk gesteld in een belangrijke case in de strijd tegen belastingontduiking.