EU-Parlementsvoorzitter wil Italiaans premier worden

Tajani was in 1994 een van de mede-oprichter van Forza Italia , en fungeerde ook als woordvoerder van Berlusconi in diens eerste regering.

Datzelfde jaar werd hij ook verkozen in het Europees Parlement, waarna hij Europees Commissaris voor Transport en later Industrie werd onder voorzitter José Manuel Barroso. In januari vorig jaar volgde Tajani de Duitser Martin Schulz, die zelf een onsuccesvolle gooi deed naar het politieke leiderschap in zijn vaderland, op als parlementsvoorzitter.