EU adviseert lidstaten om reisbeperkingen in te voeren voor Amerikanen

De Europese Unie schrapt de VS als 'coronaveilig land'. Dat zou kunnen leiden tot bijkomende restricties voor Amerikaanse toeristen.

Vijf landen die de Europese Unie eerder nog oormerkte als ‘veilig land van herkomst’, verdwijnen vandaag van die lijst. Het gaat om de Verenigde Staten, Israël, Kosovo, Libanon en Noord-Macedonië. EU-lidstaten krijgen het advies om inwoners van deze landen niet meer zonder restricties te laten inreizen omdat het aantal coronagevallen er te veel stijgt. Landen mogen zelf beslissen of ze dat advies volgen. België had de Verenigde Staten al gemarkeerd als rode zone.

De Verenigde Staten registreerden de voorbije week elke dag gemiddeld 450 besmettingen per miljoen inwoners, een stijging van zo'n 10 procent. Het land verwacht de komende weken een verdere toename.

In de VS worden dagelijks gemiddeld 100.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. Het is van januari geleden dat de ziekenhuisopnames nog zo hoog waren. Door de besmettelijkere deltavariant, minder preventiemaatregelen en een lage vaccinatiegraad, raken nu zelfs meer Amerikanen besmet dan vorige zomer.

Trage vaccinatie

Iets meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking (52,1%) is volledig gevaccineerd. Bovendien zijn er zijn grote regionale verschillen. Vooral in zuidelijke staten zoals Florida, South-Carolina, Texas en Louisiana blijft de vaccinatiegraad laag. Sommige ziekenhuizen in het zuiden melden al dat er een tekort ontstaat aan zuurstof. De meerderheid van de patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen is niet ingeënt.

Ziekenhuizen in Louisiana vreesden zondag problemen door een combinatie van covidopnames én de komst van orkaan Ida. Lokale ziekenhuizen konden patiënten niet evacueren, omdat de ziekenhuizen in de buurt van New Orleans (bijna) vol lagen door de instroom van coronapatiënten.

Inreisverbod Europeanen

Op de achtergrond van de Europese beslissing speelt nog mee dat Europeanen niet vrij naar de VS kunnen reizen. De EU had afgelopen juni de reisbeperkingen nog opgeheven voor volledig gevaccineerde Amerikanen, zodat zij naar Europa konden komen zonder quarantaine of test. De VS gebruiken dezelfde vaccins als Europa, dus vond de unie speciale regels voor Amerikanen niet logisch.

De EU had de Verenigde Staten gevraagd om de reisbeperking andersom ook te schrappen voor gevaccineerde Europeanen. Toch kondigde het Witte Huis in juli aan voorlopig niet te versoepelen vanwege de deltavariant.