EU-akkoord over sancties tegen China over Oeigoeren

Europa staat op het punt om voor het eerst in drie decennia sancties te nemen tegen China. Vier Chinese functionarissen en een instelling liggen in het vizier van Brussel vanwege mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren.

De 27 ambassadeurs van de Europese Unie zijn het woensdag eens geraakt over strafmaatregelen tegen China. Dat vernamen de persagentschappen Reuters en AFP in Europese kringen. 'De lidstaten gaven groen licht voor een reisverbod voor vier Chinese functionarissen en één entiteit. Hun eventuele tegoeden in de EU worden ook bevroren.'

Wie precies in het vizier ligt, maakt de EU pas op 22 maart bekend. Dan steken de 27 ministers van Buitenlandse Zaken de koppen bij elkaar. Zij moeten het definitieve fiat geven aan de sancties.

Mensenrechtenschendingen

Volgens de ambassadeurs dringen strafmaatregelen zich op omdat de functionarissen in kwestie zich schuldig maakten aan mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren, een moslimminderheid in de westelijke provincie Xinjiang. De Verenigde Naties en activisten zeggen over bewijzen te beschikken dat zeker 1 miljoen Oeigoeren vastzitten in kampen. Ze zouden het slachtoffer zijn van dwangarbeid.

In 1989 stelde Brussel een wapenembargo in tegen China als straf voor het bloedig neerslaan van het protest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

China wijst die aantijgingen van de hand. Volgens Peking spelen de kampen een rol in de strijd tegen moslimextremisme. Om Europa te overtuigen dat geen sprake is van dwangarbeid in Xinjiang nodigden de Chinezen vertegenwoordigers van de EU al een paar keer uit om poolshoogte te gaan nemen in de provincie. Maar die gingen daar niet op in omdat de trip onder strikt toezicht van Peking zou gebeuren.

Investeringspact

Eind vorig jaar kreeg de EU links en rechts de wind van voren toen ze een investeringsakkoord sloot met China. Tegenstanders van het pact verweten Brussel economische belangen te laten primeren op mensenrechten.