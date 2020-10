EU-akkoord over sancties tegen regime Wit-Rusland

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen brengen verslag uit over de Turkije-strategie en de sancties tegen het regime in Wit-Rusland.

De Europese leiders zijn het donderdagnacht eens geraakt over een 'wortel-en-stok'-strategie tegenover Turkije. Dank zij dit akkoord schaarde ook Cyprus zich achter sancties tegen de top van het regime in Wit-Rusland.

Er ligt al weken een lijst klaar van sancties tegen een veertigtal Wit-Russen die verantwoordelijk worden geacht voor het in stand houden van het regime in het land en het geweld tegen de eigen bevolking. Het kleine Cyprus stelde evenwel zijn veto tegen de lancering van de sancties. Cyprus eiste eerst een Europees akkoord over sancties tegen de intimidatie, illegale booractiviteiten en exploratie van gasvelden in de Middellandse zee.

De koppeling van beide dossiers bemoeilijkte het strategisch debat dat de 27 Eu-leiders wilden houden over Turkije. Rond een uur in de nacht van donderdag op vrijdag kwam er alsnog witte rook voor beide dossiers uit de schouw van de Europese Raad.

Veto Cyprus

De Europese lidstaten erkennen de aanstelling van Aleksander Loekasjenko als president van Wit-Rusland niet. Ze veroordelen ook het geweld van het regime in Minsk tegen de eigen bevolking. Maar Europa dreigde stilaan achter de feiten aan te hollen. Canada en het Verenigd Koninkrijk vaardigden al sancties uit tegen het regime van Aleksander Loekasjenko.

De Cypriotische president Nikos Anastasiadis liet donderdagnacht dan toch zijn veto tegen sancties vallen. Daardoor kunnen nu op korte tijd sancties genomen worden tegen een veertigtal Wit-Russen. Zij riskeren een inreisverbod en de blokkering van hun tegoeden in Europa.

De Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko zelf blijft voorlopig buiten schot. Europa wil bijkomende maatregelen kunnen nemen tegen de man, indien de toestand in Wit-Rusland nog meer uit de hand loopt.

Turkije

Ook over de strategie tegenover Turkije is er overeenstemming onder de 27 EU-leiders. Nochtans komen er voorlopig geen sancties tegen het land van president Recep Tayyip Erdogan. Wel houdt Europa Turkije zowel de wortel als de stok voor.

Het Oostelijke deel van de Middellandse zee is een vat van oude en nieuwe conflicten. Spierballengerol met het oog op de ontginning van olie- en gasvelden, intimidaties en ook geopolitieke belangen maken de regio zeer ontvlambaar.

'We zijn bereid tot een positieve agenda met Turkije, maar Turkije moet dan wel eenzijdige acties staken en de dialoog aangaan,' zei Europees Raadsvoorzitter Charles Michel na afloop. Commissievoorzitter Ursula von der leyen hekelde het feit dat Turkije een dialoog opzette met Griekenland vorige week, maar intussen wel Cyprus blijft intimideren.

'We staan op een T-splitsing met Turkije,' legt de Nederlandse premier Mark Rutte uit. Ofwel krijgen we een positieve relatie, ofwel blijven de verhoudingen verslechteren. 'In dat geval belooft Europa alle instrumenten in te zetten, ook sancties.'

Naast de stok wil Europa Turkije ook wortels voorhouden: een modernisering van de douane-unie, die al in 2016 beloofd werd, en nieuwe afspraken over migratie, waaronder vers geld voor de opvang van vluchtelingen in het land. Charles Michel belooft alvast nieuw overleg over de Turkije-strategie in december.

