EU ambieert snel handelsakkoord met VK zonder heffingen

De EU wil met het VK tegen eind dit jaar een handelsakkoord zonder heffingen, quota of dumping. Maar het zal een beknopt verdrag zijn, waarschuwt Commissie-voorzitter Ursula Von der Leyen.

Oude vrienden, een nieuwe start. Onder die titel gaf de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, woensdag een toespraak aan de London School of Economics, waar ze ooit zelf studeerde. In haar speech schetste ze hoe de EU en het Verenigd Koninkrijk hun toekomst na de brexit samen kunnen uittekenen.

Eind deze maand, op 31 december, verlaat het VK de Europese Unie. 'Het zal een harde en emotionele dag worden', zei Von der Leyen, 'maar als de dag daarna de zon opkomt, zullen we nog altijd bijdragen aan elkaars samenleving, zullen we dezelfde geschiedenis delen, dezelfde uitdagingen zoals klimaat en veiligheid voor ons zien en zullen we bondgenoten blijven in de Navo en de VN. We zullen goede vrienden blijven.'

Eind dit jaar zou er een tweede deal moeten rond zijn: een handelsakkoord over hoe de EU27 en Londen de komende jaren willen samen werken. Die nieuwe band kan niet even hecht zijn als vroeger, zei Von der Leyen. In haar speech schetste ze hoe de EU de nieuwe samenwerking met de Britten ziet.

De trade-offs

'Zonder vrijheid van personen kan er geen vrijheid van kapitaal, diensten en goederen zijn', zei Von der Leyen. Het betekent dat Londen niet strenger kan worden op migratie, en tegelijk eisen dat het dezelfde toegang blijft houden tot de Europese economie.

Zonder gelijke spelregels voor arbeid, milieu, staatssteun en belastingen, kan er geen kwalitatief hoge toegang zijn tot de grootste consumentenmarkt ter wereld, zei Von der Leyen. Of hoe opnieuw de claim van de Britten 'to take back control' niet kan samengaan met toegang tot de EU.

De timing

Als Londen er niet mee instemt de onderhandelingen over het handelsakkoord te verlengen tot in 2021, zal niet over elk detail een akkoord mogelijk zijn. 'We zullen prioriteiten moeten stellen', zei Von der Leyen.

De rode lijnen

Voor de EU zijn er voorts enkele rode lijnen. 'Aan de integriteit van de Europese Unie, de eengemaakte markt en de douaneunie kan niet geraakt worden', zei Von der Leyen. 'Hier kan geen compromis mogelijk zijn.'

Het doel

De EU wil een handelsakkoord met geen enkel douanetarief, geen enkele vorm van invoerquota en geen enkele vorm van dumping, zei de Commissie-voorzitter.

En alhoewel de samenwerking niet zal neerkomen op volwaardig EU-lidmaatschap, moet ze ongezien ver voorbij een klassiek handelsakkoord gaan. Von der Leyen zei dat ze afspraken wil over klimaat, databerscherming, transport, energie, visserij, ruimtevaart, veiligheid en financiële diensten.