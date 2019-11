EU bereikt akkoord over begroting voor 2020

De 28 EU-landen en het Europees Parlement hebben maandagavond laat een akkoord bereikt over het Europees budget. De EU mag 154 miljard euro per jaar spenderen.

In de aanslepende onderhandelingen over de Europese begroting voor 2020 is maandagavond een akkoord bereikt. Regeringsvertegenwoordigers uit de 28 lidstaten kwamen met de Europarlementsleden overeen om volgend jaar meer dan 153,6 miljard euro te spenderen. Dat komt neer op een kleine 300 euro per Europeaan.