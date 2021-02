EU bestempelt Turkije niet als belastingparadijs

Turkije belandt voorlopig niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Ankara krijgt uitstel van executie om politieke redenen maar onder het mom van 'vooruitgang'.

Sinds de schandalen over belastingontwijking, van LuxLeaks tot Panama Papers, is de Europese Unie streng voor fiscale paradijzen. Landen die weigeren automatisch informatie uit te wisselen over belastinggeld komen terecht op de zwarte lijst en dreigen Europese steun of investeringen te mislopen. Landen die nog werken aan de hervorming van hun belastingregime komen op de grijze lijst terecht.

De EU-ambassadeurs keuren woensdag een update goed van beide lijsten van belastingparadijzen. Turkije schuift voorlopig niet door van de grijze naar de zwarte lijst. Ankara miste nochtans de door Europa opgelegde deadline van 31 december 2020 om een stevige stap vooruit te zetten bij de automatische uitwisseling van belastinggegevens,

Merkel

Fiscale samenwerking is bijzonder belangrijk voor EU-lidstaten met een grote Turkse gemeenschap, zoals België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Maar Europa is verdeeld. Vijf landen - Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken, Cyprus en Griekenland - speelden het hard. België pleitte voor dialoog. Het belangrijkste is dat de fiscale samenwerking er komt en duidelijke engagementen gekoppeld worden aan een tweede uitstel.

Turkije krijgt uitstel van executie tot juni 2020.