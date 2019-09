EU dicht bij migratiedeal met Rwanda

Net als in Niger wil Europa nu ook in Rwanda een centrum financieren om vluchtelingen uit Libië op te vangen. Het kiest ervoor migratiestromen zoveel mogelijk buiten de Europese grenzen aan te pakken.

De Europese Unie wil geld op tafel leggen om migranten en asielzoekers die in Libië zijn gestrand naar Rwanda te evacueren. Via een transitcentrum zouden asielzoekers die recht hebben op bescherming in Europa hervestigd worden. Europa financiert al gelijkaardige transitcentra in Niger.

Het centrum in Rwanda zou plaats bieden aan zo’n 500 migranten. Die zullen naar Rwanda worden overgevlogen, waar wordt beslist of ze in aanmerking komen voor asiel in het land zelf, of ze hervestigd worden in een ander land of dat ze naar hun land van herkomst teruggestuurd worden. Rwanda, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Afrikaanse Unie ondertekenen deze week een akkoord dat het initiatief moet lanceren. Maja Kocijancic, de woordvoerster van de Europese buitenlandchef Federica Mogherini, bevestigde de Europese interesse in het plan.

Uit de hel

Het hoofddoel is om mensen uit de hel in Libië te halen, zegt Charlie Yaxley van UNHCR. Tienduizenden migranten leven daar in erbarmelijke omstandigheden. Ze riskeren opsluiting, marteling, verkrachting en afpersing en hun situatie is nog precairder geworden sinds de burgeroorlog de poorten van de hoofdstad Tripoli bereikte. Begin juli kwamen nog 40 migranten om het leven nadat het detentiecentrum waarin ze opgesloten zaten gebombardeerd werd.

De Rwandese president Paul Kagame had eind 2017 al aangeboden om tot 30.000 Afrikaanse migranten uit Libië op te nemen en geeft nu zijn fiat voor een kleiner initiatief. Critici werpen op dat hij zich vooral wil profileren als politieke leider in Afrika en dat hij met de inspanning buitenlandse donoren wil charmeren. Die zijn nog altijd goed voor een derde van de Rwandese begroting.

Het is misschien geen permanente oplossing, maar we kunnen zo wel levens redden. Charlie Yaxley woordvoerder UNHCR

De slaagkansen van het project zijn onzeker. Gelijkaardige door de EU ondersteunde transitcentra in Niger raakten overbevolkt omdat westerse landen hun beloftes om vluchtelingen op te nemen niet nakwamen. De UNHCR erkent dat die uitdagingen ook in Rwanda gelden. ‘Dit is misschien geen permanente oplossing, maar we kunnen zo wel levens redden’, zegt Yaxley.

De EU is niet de initiatiefnemer, maar wil het plan financieel ondersteunen. In een reactie op de Europese vluchtelingencrisis van 2015 koos Europa ervoor andere landen te betalen om migranten en asielzoekers buiten de Europese grenzen te houden.