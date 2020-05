EU-diplomaten bogen voor Chinese censuur

Een nieuw verhaal over Chinese inmenging in zaken van de Europese Unie maakt ophef. Dit komt een week na de heisa over een Europees rapport over desinformatie, dat afgezwakt zou zijn na Chinese druk.

Het nieuwe incident toont duidelijk dat Europa zwichtte voor de Chinese censuur. Naar aanleiding van 45 jaar bilaterale relaties tussen de Europese Unie en China verscheen een opiniebijdrage in China Daily. Die krant is zowat de spreekbuis van de communistische partij in China. Het stuk was ondertekend door de EU-ambassadeur in China en ambassadeurs van de 27 lidstaten in Peking. Maar een passage die verwees naar de uitbraak van het coronavirus in China en hoe zich dat verspreidde in de rest van de wereld, bleek geschrapt. Hetzelfde gebeurde vorige week met het EU-rapport over Chinese propaganda.