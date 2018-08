EU draait sociale media-bedrijven de duimschroeven aan over terreurberichten

Dat schrijft Financial Times maandag. De sociale mediabedrijven hadden in maart een vrijwillige gedragscode opgelegd gekregen waarbij ze bleoofden terroristische propaganda binnen een uur na publicatie te verwijderen. Maar die vrijwillige actie levert volgens King veel te weinig op. Daarom wil hij de sociale media-bedrijven verplichten op te treden .

'We hebben niet genoeg vooruitgang gezien', zegt King in Financial Times. 'En dus is er meer actie nodig om onze burgers goed te beschermen.' King werkt nu aan specifieke maatregelen. Die moeten wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en een meerderheid van de EU-lidstaten.