EU dreigt met proces tegen AstraZeneca

In de Europese politiek wordt met almaar groter ongenoegen gereageerd op het nieuws dat AstraZeneca niet de aangekondigde hoeveelheid vaccins zal kunnen leveren. AstraZeneca liet vrijdagavond de Europese Commissie weten dat ht in februari en maart maar 31 miljoen dosissen van zijn vaccins kan leveren in plaats van de bestelde 80 miljoen.