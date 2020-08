EU dreigt met sancties tegen Turkije over boorplannen

Turkije stuurde eerder deze maand een onderzoeksschip naar door Griekenland geclaimde wateren in de Middellandse Zee. De kwestie verhit de gemoederen tussen de EU en Turkije.

De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Turkije als Ankara niet bereid is tot diplomatiek overleg over de omstreden gas- en olieboringen in de Middellandse Zee.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bliezen donderdag en vrijdag verzamelen in Berlijn voor informeel overleg over enkele heikele internationale kwesties. Op de agenda stonden onder meer de Turkse plannen om naar olie en gas te boren in de oostelijke Middellandse Zee.

De kwestie zette de voorbije weken de relaties tussen Griekenland en Turkije op scherp. Ankara stuurde op 10 augustus een onderzoeksschip met militaire escorte naar door Griekenland geclaimde wateren. Dat de situatie tussen de twee NAVO-lidstaten erg explosief is, bleek vorige week toen een Turks en een Grieks fregat een kleine aanvaring hadden. De Turkse energiehonger verzuurde eerder ook al de relaties tussen Ankara en Cyprus.

De Europese Unie kiest in het geschil de zijde van haar lidstaten Griekenland en Cyprus. Dat werd vrijdag in Berlijn nog eens duidelijk. Na afloop van het informeel overleg dreigde de EU met nieuwe sancties tegen Turkije als Ankara niet bereid is tot diplomatiek overleg. Brussel riep de Turken op zich te houden aan het internationaal recht en te stoppen met hun activiteiten in de oostelijke Middellandse Zee.

Sanctiekwestie

Als het niet lukt de Turkse regering aan de onderhandelingstafel met Griekenland en Cyprus te krijgen, staat de sanctiekwestie op de agenda van de top van de Europese leiders eind september in Brussel. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, gaf eerder al aan dat dan 'alle opties op tafel liggen'.

In februari legde de EU al sancties op aan twee Turken die betrokken waren bij boringen nabij Cyprus.

Griekenland en Cyprus dringen al langer aan op harde Europese maatregelen tegen Turkije. De spanningen in de oostelijke Middellandse Zee lopen steeds hoger op. Frankrijk, Griekenland, Cyprus en Italiƫ hielden de voorbije dagen een gezamenlijke militaire oefening in de lucht en op zee ten westen van Cyprus. Turkije heeft voor volgende week militaire oefeningen in de Middellandse Zee aangekondigd.