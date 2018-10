EU en Londen op weg naar eindspel over brexit

Europese en Britse onderhandelaars werken aan een serieuze doorbraak in de brexitonderhandelingen tegen de Europese top van woensdag. Die is ‘binnen handbereik’, maar het kan nog mislopen.

kris van haver

Europese en Britse onderhandelaars hebben de voorbije weken in stilte grote vooruitgang geboekt in het brexitoverleg. Europa en Londen willen nu doorduwen. Het aantal probleemdossiers is stelselmatig verminderd. ‘Het net is zich aan het sluiten.’

Oliver Robbins, premier Theresa Mays rechterhand, is bijna permanent in Brussel. Dat er iets broeit, is te merken aan de windstilte langs beide kanten. Niets van wat wordt besproken in ‘de tunnel’, zoals het brexitoverleg in de Britse pers heet, komt naar buiten. Het hele weekend wordt vrijgehouden voor verder overleg en ook de ambassadeurs bij de Europese Unie houden zich paraat voor verder beraad.

Brexit-diner woensdagavond in Brussel

Tegen maandag moet duidelijk zijn of de doorbraak er echt zit aan te komen. Woensdagavond overleggen de 27 EU-leiders in Brussel tijdens een diner over hun brexitstrategie. Raadsvoorzitter Donald Tusk nodigde May uit om bij de aanvang van het diner een glas mee te drinken. Maar daarna moet ze de plaat poetsen.

De bolwassing die May een maand geleden op de Europese top van Salzburg kreeg, willen haar 27 partners nu vermijden. Tusk gaf er het Britse voorstel over de toekomstige relaties met de Europese Unie, genoemd naar Mays buitenverblijf Chequers, een onvoldoende.

De Britse pers reageerde geschokt op de ‘vernedering’ van May. Maar blijkbaar heeft de negatieve ervaring in Salzburg wel beweging gebracht in het overleg.

Ierse 'backstop' grootste probleem

Er zijn nog maar een paar belangrijke knopen door te hakken om het scheidingsverdrag rond te krijgen. Spanje wil duidelijkheid over Gibraltar, Cyprus over de Britse basis op het eiland. De vraag hoe de twee kanten in de toekomst omgaan met beschermde streekproducten zoals Schotse whisky, Italiaanse parmezaankaas of Griekse feta, is ook nog niet beantwoord. De organisatie van het toezicht op de brexitafspraken ligt eveneens nog open.

Noord-Ierland blijft de moeilijkste politieke knoop in de brexit-onderhandelingen.

De moeilijkste politieke knoop in de onderhandelingen is evenwel het statuut van Noord-Ierland. In december werd al min of meer een akkoord bereikt over een ‘backstop’, een verzekering dat er geen harde grens komt op het Ierse eiland na de brexit. Zo’n grens zou de moeizaam bereikte vrede en samenwerking tussen beide kanten van het eiland teniet doen.

May zit klem tussen DUP en brexiteers

Europees onderhandelaar Michel Barnier lanceerde intussen een voorstel om de controles tussen Ierland en Noord-Ierland zo onzichtbaar en weinig opdringerig als mogelijk te maken (zie hiernaast). Maar het blijft onduidelijk of May Europa een dergelijke garantie gunt. De NoordIerse DUP, die de regering-May steunt, ziet er een aanval in op de integriteit van het Verenigd Koninkrijk: Noord-Ierland zou nog grotendeels onder de Europese regels voor goederenverkeer vallen, de rest van het VK niet.

Welke controles na brexit? Wat verandert er voor het goederenverkeer als het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese interne markt en de douane-unie? Er komen controles die nu niet bestaan: douane- en btw-controles, technische controles om te bepalen of het product voldoet aan de Europese normen en gezondheidschecks voor dieren en dierlijke producten. Europa wil een systeem dat garandeert dat er geen harde grens komt tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland.De Europese onderhandelaars stellen voor Noord-Ierland in de praktijk grotendeels onder de EU-regels voor goederen te houden. Maar dat betekent wel dat er administratieve procedures voor het goederenverkeer tussen het VK en Noord-Ierland komen. Het gaat wel om zachte douanecontroles: het scannen van barcodes op vrachtwagens of containers in de Ierse transithavens volstaat. Britse controleurs kunnen de productcontroles doen bij de Noord-Ierse bedrijven. Enkel dieren worden aan fysieke controles onderworpen. In Europese kringen wordt het systeem ‘backstop’ genoemd.

May wil eigenlijk liever een dergelijke regeling voor het goederenverkeer voor heel het Verenigd Koninkrijk. Maar dat impliceert dat ze voor een douane-unie tussen heel het VK en de EU kiest. Dat is vloeken in de kerk van de harde brexiteers in haar partij. Een douaneakkoord met de Europa betekent dat de Britten zelf nauwelijks handelsakkoorden kunnen afsluiten met andere landen.

Een douaneakkoord is wel de beste manier om fricties in de goederenhandel met de EU tot een minimum te beperken. May gaat daarom mogelijk akkoord met een verlenging van de huidige overgangsperiode, die loopt tot eind 2020, of met een tijdelijk douaneakkoord.