EU en Mexico finaliseren handelsdeal

Zelfs in barre coronatijden worden handelsakkoorden gesloten. De Europese Unie en Mexico zijn het eens geworden over een upgrade van een twintig jaar oude deal. De invoerrechten op nagenoeg alle tussen de EU en Mexico verhandelde producten worden geschrapt. De douaneprocedures worden sterk vereenvoudigd.

Mexico is de belangrijkste handelspartner van de Europese Unie in Latijns-Amerika. De bilaterale goederenhandel was vorig jaar goed voor 66 miljard euro, die voor diensten voor nog eens 19 miljard euro. Het wegvallen van zoveel rompslomp zal de Europese exporteurs jaarlijks 100 miljoen euro doen besparen.

'Openheid, partnerschappen en samenwerking zullen nog belangrijker worden wanneer we onze economieën heropbouwen na de coronapandemie', verklaarde Hogan. Belangrijk is ook dat dit akkoord afspraken bevat over de wederzijdse bescherming van investeringen. Het handelsverdrag is het eerste in zijn soort dat het oude systeem van aparte en niet-transparante geschillenrechtbanken achter zich laat. In de plaats daarvan gaan de Unie en Mexico samen voor een nieuwe internationale investeringsrechtbank.