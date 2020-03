EU en Turkije preken afkoeling van verhitte gemoederen

Met de komst van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan naar Brussel lijkt het gevaar voor een verdere escalatie van de migratiecrisis aan de EU-grenzen weer even geweken. Maar Erdogan rekent er wel op dat hij in de dialoog die nu begint zijn slag thuis haalt.

De Europese Unie en Turkije beginnen maandag een nieuwe dialoog met Turkije, na een woelige week vol wederzijdse verwijten. 'Een belangrijke stap in de goede richting' noemde Europees Raadsvoorzitter Charles Michel het resultaat van het overleg met Erdogan.

De deal van maandagavond komt er vooral op neer dat verder gepraat wordt en dat beide partijen zich intussen wel aan de overeenkomst van 2016 houden. Dat betekent dat Turkije geen vluchtelingen meer naar de Griekse grens stuurt. 'Maar ook dat we in kaart gaan brengen wat werkt in de deal met Turkije en wat bijgeschaafd moet worden,' zei Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Over geld is nog niet gesproken.

'We hebben een verschillende lezing van de uitvoering van de migratiedeal,' beklemtoonde Michel. Maar hij betuigde tegelijk zijn steun aan Erdogan bij de zoektocht naar een politieke oplossing van het Syrische conflict. Hij gaf ook aan dat Europa het humanitaire drama in Idlib en in de Turks-Syrische grensstreek mee wil helpen oplossen.

Turks-Griekse grens

Beide partijen willen de verhitte gemoederen tot bedaren brengen. Tien dagen geleden zette Turkije grote groepen vluchtelingen op weg naar de Griekse grens, met de boodschap dat de weg daar open lag. Met die publiciteitsstunt leek Erdogan een einde te maken aan de deal met de Europese Unie van maart 2016. Turkije zou de vluchtelingen in eigen land houden en zelfs migranten die de oversteek maakten naar Griekenland terugnemen. In ruil beloofde Europa geld voor projecten om de vluchtelingen in Turkije op te vangen. Twee keer legde de Europese Unie 3 miljard euro op tafel. Turkije ving intussen ruim 3,6 miljard vluchtelingen op en een nieuwe exodus van vluchtelingen dreigt vanuit het door het Syrische regeringsleger belaagde Idlib.

Vorige week gingen de Europese leiders pal achter de Griekse regering staan, die de migranten de toegang ontzegde. Premier Kyriakos Mitsotakis kreeg schouderklopjes voor het verdedigen van de Europese grens. Vragen over het gewelddadig optreden van de Griekse politie werden afgewimpeld. Dat Griekenland het recht op asiel een maand opschortte, werd 'onderzocht'.

Maandag veranderde de toon evenwel. Dat had te maken met het aangekondigde bezoek van de Turkse president in Brussel. Maar ook met het besef dat een nieuwe start met Erdogan onvermijdelijk was. Europa wil geen nieuwe vluchtelingencrisis zoals in 2015 en heeft dus Turkije nodig. 'We hebben een daadkrachtige overeenkomst nodig met Turkije om toestanden zoals we vorige week zagen, te vermijden,' zei von der Leyen maandagochtend. Ook Griekenland kreeg ervan langs. 'Buitensporig geweld is onaanvaardbaar en klachten daarover moeten worden onderzocht. De universele rechten van de mens moeten worden gerespecteerd.'

Minderjarigen