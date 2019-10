EU en VK vinden eindelijk brexitdeal

Ruim drie jaar na het Britse brexitreferendum tweet Conservatief premier Boris Johnson dat hij een 'great new deal' heeft gesloten over het vertrek uit de EU. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt op zijn beurt van een 'fair en evenwichtig' akkoord.

Daarover zal donderdagmiddag afgeklopt worden tijdens de Europese top in Brussel. Zaterdag kan het Britse parlement, dat eerder drie maal 'no' zei tegen het scheidingsverdrag van Johnsons voorganger Theresa May, dan stemmen over de deal.