EU en Wit-Rusland clashen op kap van migranten

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland worden dinsdag nieuwe confrontaties verwacht. Honderden migranten zijn er de speelbal van een conflict tussen Wit-Rusland en de Europese Unie.

Honderden migranten, onder wie families met kinderen, hebben maandag de nacht doorgebracht op de grens tussen Wit-Rusland en Polen. In tentjes en aan kampvuren probeerden ze de vrieskou te doorstaan. Ze strandden in een niemandsland nadat Wit-Russische veiligheidsdiensten hen eerst naar de grens hadden begeleid. Daar botsten ze op een Poolse grensblokkade, waarna de situatie escaleerde.

Sommige mensen probeerden met spades en boomstammen door de grensblokkade te breken, wat beantwoord werd met traangas en schoten in de lucht. Het hoofd van de Poolse veiligheidsdiensten, Pawel Soloch, had het over een aanval 'die de komende uren hernomen zou worden'. Daarop besloot Polen zijn grens bij Kuznica-Bruzgi te sluiten.

De gebeurtenissen van maandag zijn een opflakkering van een crisis die al een tijd aan de gang is. De voorbije maanden probeerden duizenden mensen via Wit-Rusland de Europese Unie binnen te komen. Hoewel sommigen ook de grens met Litouwen en Letland oversteken, focust de meerderheid zich op de Poolse grens. Volgens de Poolse autoriteiten waren er sinds augustus al 30.000 pogingen, waarvan zo'n 17.000 vorige maand. De Poolse grenswacht schat dat zich momenteel zo'n 1.000 mensen aan de grens ophouden, terwijl er elders in Wit-Rusland nog 10.000 zitten te wachten.

Pushbacks

De migranten worden aangevuurd door de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko, die ze vanuit landen als Libanon, Dubai of Turkije naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk laat overvliegen. De mensen, die vaak uit conflictgebieden als Syrië of Afghanistan komen, betalen zo'n 12.000 euro voor een Wit-Russisch visum en de vlucht naar Minsk. Vervolgens worden ze naar de grens met de EU gestuurd, al dan niet onder escorte van de Wit-Russische veiligheidsdiensten.

Voor Loekasjenko, die gesteund wordt door Rusland, is het een win-winsituatie. Hij verdient goed geld en hij heeft een nieuw middel om de EU te straffen voor de sancties die het blok instelde nadat hij vorig jaar prodemocratische betogingen hardhandig onderdrukt had. Voor de migranten is het het begin van een lijdensweg, waarbij ze in het dichtbeboste gebied aan de grens heen en weer worden gekaatst tussen Poolse soldaten, die hen weigeren door te laten, en Wit-Russische troepen die hen weigeren terug te nemen.

Sommigen slagen er toch in door de blokkade te dringen en asiel aan te vragen of door te reizen naar landen als Duitsland. Anderen worden door Poolse soldaten terug naar Wit-Rusland geduwd, een praktijk die verboden is onder Europees en internationaal recht. Om dat te omzeilen nam de Poolse regering in september een nieuwe, omstreden wet aan die soldaten toelaat om mensen die de grens illegaal oversteken meteen terug te sturen en om asielaanvragen te weigeren.

Negen doden

De voorbije maanden werd de grens beveiligd met zo'n 12.000 soldaten en hekkens met prikkeldraad. Daarnaast riep Polen de noodtoestand uit in de grensregio, waardoor journalisten en hulpverleners niet langer toegang hebben tot een strook van 3 kilometer van de grens. Informatie over wat er precies gebeurt, is schaars, maar de voorbije weken zouden zeker negen migranten aan ontbering gestorven zijn.

Dat nieuws lijkt de rechts-conservatieve Poolse regering niet te deren. Ze ziet de migratiecrisis als een welgekomen afleiding van andere thema's die haar populariteit ondergraven. Dit weekend kwamen nog tienduizenden Polen op straat na de dood van een zwangere vrouw, die gelinkt wordt aan de strengere abortuswetgeving in het land.

Bovendien leidt de crisis ertoe dat landen die zich normaal erg kritisch over Polen uitlaten zich nu achter Warschau scharen. Onder meer Commissievoorzitster Ursula von der Leyen, die in een conflict met Polen verwikkeld is over de democratie en de rechtsstaat in het land, liet maandag weten dat ze de Poolse regering steunt. Ze riep de lidstaten op om extra sancties in te voeren tegen Wit-Rusland en tegen de vliegtuigmaatschappijen die de migranten naar Minsk overbrengen.

Ook Duitsland vroeg de EU Polen te helpen zijn buitengrens te beveiligen. 'Polen kan dit niet alleen aan', waarschuwde minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. 'Duitsland ook niet. We moeten de Poolse overheid helpen. Ik roep de Europese Unie op om maatregelen te nemen.' In een adem schaarde Seehofer zich ook achter het plan van de Poolse regering om een muur aan de grens te bouwen. 'We mogen geen kritiek hebben dat het land de buitengrenzen van de EU beschermt', zei hij.