EU-front verhoogt druk op May over brexit

De EU-leiders voeren de druk op May op om een deal te bereiken over de brexit. Intussen rolt Europa verder de plannen uit om voorbereid te zijn op een harde brexit, zonder akkoord met de Britten.

De Britse premier Theresa May gaat ervan uit dat een akkoord over de brexit binnen handbereik is. Maar ze bleef eenzaam en hongerig achter na een korte ontmoeting woensdagavond met de EU-leiders, die tegenover te veel ‘maybe’ en Britse onzekerheden de rangen sluiten.

Britse ongerijmdheden

De impasse in de brexitonderhandelingen werkt de EU-lidstaten op de zenuwen. May legde zondag een bom onder een zorgvuldig opgebouwde doorbraak in de scheidingsgesprekken. En maandag pleitte ze in een toespraak voor haar parlement voor alweer een nieuw en totaal onorthodox plan voor een tijdelijke douane-unie met de Europese Unie.

En dat terwijl May van meet af aan zei: ‘Brexit is brexit, we stappen uit de interne markt en uit de douane-unie.’ Voor de brexiteers geeft enkel een vrijhandelsakkoord, maar wel een met veel toeters en bellen, Londen de nodige vrijheid om zelf opnieuw een wereldspeler te worden zoals in de ‘good old days’.

De Britten weten niet wat ze willen. Dalia Grybauskaite Litouwse president

Zo veel ongerijmdheden kon de Litouwse president Dalia Grybauskaite niet harden. ‘De Britten weten niet wat ze willen’, zei ze bij aankomst in het Raadsgebouw in Brussel. De onrust van Grybauskaite over wat Londen nu echt wil, wordt breed gedeeld door de overige EU-leiders, alleen zeggen die het niet zo cassant.

En zelfs als May een deal zou willen sluiten, dan nog is er geen garantie dat die er ooit echt komt. Het Britse parlement moet zijn fiat geven en May heeft in dat parlement geen enkele meerderheid. Europa wil niet nogmaals meemaken dat Londen uitzonderingen krijgt en vervolgens toch voor de brexit kiest, zoals gebeurde onder Mays voorganger David Cameron.

May krijgt een kwartier spreektijd

De 27 EU-leiders kwamen samen voor een diner om uit te maken hoe het nu verder moet met de brexit na het debacle van afgelopen weekeinde. May was uitgenodigd op het aperitief en kon een half uurtje haar hart luchten, maar dat was het. Om kwart voor acht stond ze opnieuw op straat en wachtte haar een eenzaam diner in de Britse EU-ambassade in Brussel, op een boogscheut van het Schumanplein.

Het Verenigd Koninkrijk moet zich niet één seconde de illusie maken dat we Ierland lossen. Een ambassadeur bij de EU

De ontmoeting verliep hoffelijk en beleefd. May kantte zich zelfs niet tegen een voorstel dat de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier heropdiepte: de verlenging met een jaar van de overgangsperiode waarover al een akkoord was met de EU. Nu loopt die tot eind 2020.

Barnier is bereid tot een verlenging om een dubbele beweging te vermijden: eerst een overgangsperiode en dan een tijdelijke douane-unie, om dan vervolgens pas een akkoord te vinden over de toekomstige relatie tussen de EU en Londen nadien.

Brexit-latijn Backstop De backstop is het moeilijkste punt in de brexit-onderhandelingen. Europa wil een backstop of vangnet voor Ierland: een garantie dat er geen harde grens komt tussen Ierland, dat behoort tot de EU, en Noord-Ierland, deel van het Verenigd Koninkrijk. De Britten beloofden vorig jaar al dat er zo’n backstop zal

komen tot en als er een alternatief is dat vrede garandeert op het eiland.



Douane-unie May legde haar parlement maandag een alternatief voor, een tijdelijke douane-unie met Europa. De EU vindt dat die de Ierse backstop niet vervangt. Bovendien moet over de douane-unie nog onderhandeld worden. Mays backstop kan dus maar ingaan na de overgangperiode. En de Ierse backstop blijft.

Ja tegen echte douane-unie

Op zich zal zo’n overgangsperiode niet veel veranderen aan het echte probleem: de garantie die Europa wil dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland en dat de vrede en de samenwerking tussen de twee delen van het Ierse eiland niet in gevaar komen. Maar een jaar extra als overgangsperiode in het scheidingsakkoord inschrijven, is nu eenmaal makkelijker dan in twee maanden tijd een complex en veelzijdig douane-verdrag onderhandelen.

Wat Ierland betreft, staan de 27 EU-landen op één lijn. ‘Het Verenigd Koninkrijk moet zich niet één seconde de illusie maken dat we Ierland lossen’, zei een ambassadeur bij de EU vastberaden. ‘Ierland is een lidstaat’, voegde hij er veelbetekenend aan toe.

Het Britse plan voor een tijdelijke douane-unie kan voor alle EU-landen geen vervanging zijn voor die Ierse backstop (zie kader), klinkt het unisono. ‘Je sluit toch geen levensverzekering af die loopt tot je vijftig bent’, verduidelijkt een diplomaat. Londen ging in december vorig jaar en in mei dit jaar akkoord met een Ierse backstop en met het feit dat die moet lopen tot er een alternatief is dat een grens op het eiland vermijdt en de vrede bestendigt.

België en andere EU-landen zouden wel graag tekenen voor een permanente douane-unie met het Verenigd Koninkrijk. Zo’n douane-unie zou 80 procent van de problemen met het verkeer van goederen na de brexit oplossen, klinkt het. Maar dat is voor de harde brexiteers alweer een brug te ver. Net als een verlenging van de overgangsperiode. Bovendien verhoogt dat alweer de Britse factuur aan de EU.

EU voert drama op

De EU-leiders verlieten het diner zonder verdere verklaringen af te leggen. Ze versterken daarmee nog de idee dat ze een front vormen en dat de Britten daar geen speld tussen krijgen.

Wel was onderling afgesproken dat iedereen pal achter brexit-onderhandelaar Michel Barnier bleef staan die verder zal proberen werken aan een doorbraak. Eerder op de dag verklaarde Barnier wel dat daar 'veel meer tijd voor nodig zal zijn'.

Om extra druk te zetten op May en haar regering, stellen de EU-landen geen volgende of finale brexit-top in het vooruitzicht. Nochtans was al langer een extra top van 17 en 18 november voorzien. Maar om een deal te kunnen sluiten, is meer drama nodig, lijkt de redenering.

Intussen rolt Europa verder de plannen uit om voorbereid te zijn op een harde brexit, zonder akkoord met de Britten.