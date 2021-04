EU klaagt Apple aan voor machtsmisbruik via App Store

De Europese Mededingingsautoriteit dient een klacht in tegen Apple omdat het appontwikkelaars in de App Store dwingt gebruik te maken van zijn eigen betaalsysteem.

Ook Epic Games, het Amerikaanse bedrijf achter de videogame Fortnite, had Apple al voor de rechter gesleept in Europa. Apple int een commissie van 15 tot 30 procent op aankopen via zijn appwinkel, waar gebruikers toepassingen kunnen downloaden voor hun smartphone of tablet. Het verbiedt ontwikkelaars alternatieve betalingsmethodes te gebruiken. Epic had geprobeerd dat betalingssysteem te omzeilen, waarna Apple Fortnite uit de App Store gooide.