EU kondigt sancties af tegen zes hooggeplaatste Russen

Onder Duitse druk heeft de Europese Unie opvallend snel en krachtdadig sancties aan Russische sleutelfiguren opgelegd wegens de vergiftiging van de opposant Alexei Navalny. Rusland zweert terug te slaan.

Het is de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk menens met hun sancties tegen Rusland wegens de vergiftiging van de opposant Alexei Navalny. Donderdag raakte bekend dat ze zes invloedrijke figuren uit de omgeving van president Vladimir Poetin viseren. Het gaat onder meer om de topman van de Russische geheime dienst Aleksandr Bortnikov en de vicevoorzitter van de Russische federatie Sergej ­Kirijenko. Hun tegoeden in Europa worden bevroren en ze mogen niet naar de EU reizen.

Op de sanctielijst staan voorts de speciaal gezant voor Siberië Sergej Menyaylo, Kremlin-functionaris Andrei Yarin, twee viceministers voor Defensie en het chemisch laboratorium dat in het Sovjettijdperk novitsjok ontwikkeld heeft en nu de voorraden met chemische wapens van de Sovjet-Unie moet vernietigen. 'Het feit dat een neurotoxisch middel van de novitsjokgroep is gebruikt, is slechts mogelijk omdat het instituut is tekortgeschoten', verantwoordt de EU die beslissing.

Hoogste overheidsechelons

De bekende Kremlin-criticus Navalny is nog altijd aan het herstellen in Duitsland nadat hij op 20 augustus ernstig ziek was geworden op een vliegtuig in Siberië. Gespecialiseerde laboratoria in Duitsland, Frankrijk en Zweden ontdekten later dat hij vergiftigd was met novitsjok, een sterk zenuwgif waar enkel de hoogste Russische overheidsechelons toegang tot hebben. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens bevestigde die analyse.

Rusland noemt de beschuldigingen gratuit en zwoer woensdag, nog voor de sancties officieel werden afgekondigd, terug te slaan. Het dreigt ermee de dialoog met Europa te beëindigen. 'Misschien moeten we gewoon even stoppen met praten met hen', zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Duitse druk

De Europese respons is opvallend snel en krachtdadig. Toen de voormalige spion Sergej Skripal in 2018 vergiftigd werd in het Verenigd Koninkrijk duurde het bijna een jaar voor de EU sancties afkondigde. Toen viseerde ze enkel de verdachten van de aanslag, terwijl ze nu focust op de mannen die de vergiftiging planden en hielpen uit te voeren.