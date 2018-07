EU-land mag uitlevering aan Polen weigeren

Het Europees Hof van Justitie sprak zich over de kwestie uit in een zaak die het Ierse hooggerechtshof had voorgelegd. Een Poolse verdachte van drugshandel werd ruim een jaar geleden opgepakt in Ierland nadat Polen Europese aanhoudingsbevelen tegen hem had uitgevaardigd. Die worden doorgaans min of meer automatisch uitgevoerd. De man verzet zich tegen uitlevering omdat hij door de hervorming van het rechtssysteem in zijn land de kans loopt geen eerlijk proces te krijgen.