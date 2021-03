EU-landen hengelen overal naar vaccins

In de zoektocht naar voldoende vaccins rijdt elke regering in Europa voor zichzelf. Tot groot jolijt van Rusland en China.

Amper een paar dagen na de Europese top van vorige week lijkt de eenheid onder de Europese lidstaten over de Europese vaccinatiestrategie verder af te brokkelen. De ruzie over een groene vaccinatiepas laait op. De Hongaarse premier Viktor Orbán liet zich zondag voor het oog van de camera inenten met het Chinese vaccin van Sinopharm. Slovakije ontving maandagavond als tweede EU-land een lading van het Russische Spoetnik-vaccin. Oostenrijk en Hongarije gaan met Israël aangepaste vaccins produceren.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen legt midden maart al een plan op tafel voor een digitaal vaccinatiebewijs. Op de top van vorige week was enkel beslist zo'n 'groene pas' technisch mogelijk te maken. De aankondiging leidde tot frustratie bij onder meer België, omdat er nog geen overeenstemming is over het gebruik van het vaccinbewijs. België is beducht dat zo'n vaccinatiebewijs uitmondt in ongelijke toegang tot de vrijheid.

China en Rusland ondergraven de Europese geloofwaardigheid bewust met een gulle bedeling in de Balkan. Orbán was de eerste die de Europese afspraken negeerde en Russische vaccins aankocht en aan de bevolking toediende. Het Spoetnik-vaccin is nog niet goedgekeurd in Europa. Ook het Chinese vaccin van Sinopharm waarmee hij zich liet vaccineren, kreeg nog geen Europees fiat. Toediening is dus de verantwoordelijkheid van de Hongaarse regering.

De Poolse president Andrzej Duda telefoneerde maandag met de Chinese president Xi Jinping. Slovakije, een van de landen met beperkte medische infrastructuur en een hoge dodentol, sloot eveneens een contract voor het Spoetnik-vaccin en kreeg inmiddels een eerste lading. Ook buurland Tsjechië rekent op het Spoetnik-vaccin. Van Israël kreeg Tsjechië dinsdag zowaar 5.000 gratis dosissen van het Moderna-vaccin: een wederdienst na de verhuis van de Tsjechische ambassade naar Jeruzalem.

Mutaties