EU-landen laten 140 miljard euro aan btw liggen

Een euro op negen aan btw wordt in Europa niet geëind, al wordt het gat een beetje kleiner.

Belgische gezinnen en exportbedrijven waren in 2018 samen 34,7 miljard euro aan btw verschuldigd aan de Belgische fiscus, maar ze betaalden daar uiteindelijk maar 31 miljard euro van. Het saldo, een euro op tien, kon niet worden geïnd door misrekeningen bij de fiscus, faillissementen, belastingontwijking of fraude.

Het cijfer ligt in lijn met de rest van Europa, leert het jaarlijkse rapport over de btw-kloof. Alle EU-landen samen hadden in 2018 - de Britten dus nog inbegrepen - voor 1.271 miljard euro btw op consumptie moeten innen. De teller bleef steken op 1.131 miljard.

De 140 miljard euro aan btw-inkomsten die de EU-lidstaten in 2018 misliepen, stemmen overeen met het jaarlijkse budget van de Europese Unie.

De kloof tussen de fiscale droom en de realiteit verkleint traagjes. In 2014 bedroeg ze nog 162 miljard euro of 14 procent van de geplande inkomsten. Dat is nu licht gedaald naar 140 miljard of 11 procent. Toch gaat het nog altijd om een pak geld. Het misgelopen bedrag aan btw ligt in lijn met het jaarlijkse budget van de Europese Unie.

Lage consumptietaks

Het overzicht toont dat Belgische gezinnen iets minder belastingen op consumptie betalen dan elders in Europa. Het officiële tarief bedraagt in ons land 21 procent, maar er zijn zo veel uitzonderingen en vrijstellingen dat we gemiddeld maar 10 procent betalen. In de EU ligt dat een vijfde hoger.