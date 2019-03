EU legt brexitdruk opnieuw bij Theresa May

De Europese leiders worstelden gisteravond met meerdere scenario’s voor het uitstellen van de brexitdeadline. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor een no deal bij Brits premier May.

De Europese leiders gingen donderdag de nacht in met de vraag van de Britse premier Theresa May om de brexitdeadline van 29 maart uit te stellen tot 30 juni.

De ontwerptekst die Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk had voorbereid, stelde een eenmalige verlenging van de brexitdeadline tot 22 mei voor. De voorwaarde voor de verlenging was dat het Brits parlement volgende week alsnog de brexitdeal zou goedkeuren die May eind november had gesloten met Europa. Die deal werd al tweemaal met een ruime meerderheid afgeschoten door het Britse Lagerhuis. Veel vertrouwen in een goede afloop is er dus niet aan Europese kant.

Wat gebeurt er als het Brits parlement volgende week de brexitdeal een derde keer wegstemt? May bleef ondanks herhaalde pogingen van haar Europese collega’s donderdagnamiddag het antwoord op die vraag schuldig. Dat plaatst de Europeanen voor een gigantisch dilemma. Een nieuwe Europese top, vlak voor de brexitdeadline, was dan onvermijdelijk.

En nog erger: het scenario van een no deal komt dan schrikwekkend snel dichterbij. De Franse president Emmanuel Macron was daar ondubbelzinnig over toen hij aankwam op de Europese top: als de brexitdeal in Londen wordt weggestemd, ‘gaan we naar een chaotische no deal’.

De Europese leiders willen de onzekerheid van een no deal niet tot de laatste uren voor 29 maart om middernacht laten voortduren. Bovendien zou Londen makkelijk de schuld voor een vertrek zonder akkoord op de rug van een onwelwillend Europa kunnen schuiven.

Europa wil zich evenmin in het Brits carcan laten duwen. Een langer uitstel dat tijd geeft om de brexit te heroverwegen, nieuwe verkiezingen uit te schrijven of een tweede referendum te houden moet op tafel blijven. In Londen wordt de politieke ‘noodtoestand’ elke dag erger.

Daarom opperde Macron een vroegere brexitdeadline van 7 mei. Dat is twee dagen voor een belangrijke Europese top in de Roemeense stad Sibiu over de toekomst van Europa na de brexit. Macron is erg gehaast om met dat toekomstdebat te beginnen. De brexit heeft al te veel tijd en energie opgeslokt.

Maar om een beroep te doen op een langere deadline, tot eind dit jaar of voor onbepaalde tijd, moeten de Britten deelnemen aan de Europese verkiezingen. De deadline om dat te doen, is volgens de Britse kieswet 11 april. Als de Britse regering tegen dan niet heeft aangegeven dat er verkiezingen komen, en de brexitdeal is niet geratificeerd, komt de no deal er alsnog in mei. Of de datum nu vastgepind wordt op7 mei of 22 mei.