EU-leiders akkoord over forsere klimaatambities na nachtelijke marathon

Op de Europese top in Brussel hebben alle 27 leiders zich eindelijk achter het engagement geschaard om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen tegen 2030. De discussie heeft de hele nacht aangesleept.

Na een nacht onderhandelen kwam er vrijdagochtend eindelijk witte rook over de Europese klimaatambities. Europees president Charles Michel tweette dat Europa de inspanningen de komende tien jaar verder opdrijft. De huidige doelstelling voor 2030 stond op 40 procent minder uitstoot dan in het referentiejaar 1990, maar alle leiders zijn het er nu over eens dat het meer moet zijn.

De Europese Commissie heeft de lat op 'minstens 55 procent' gelegd en de lidstaten lijken daarmee te kunnen instemmen. Wel worden tal van voorwaarden aan die doelstelling gekoppeld. Ook de Oost-Europese landen moeten serieuze klimaatinspanningen leveren, maar zij vragen in ruil bijvoorbeeld meer hulp en vooral centen. Vooral Polen, dat sterk afhankelijk is van steenkool, lag de hele nacht dwars, waardoor de discussies tot vrijdag in de vroege uurtjes aansleepten.

Polen vreest - samen met verschillende Oost-Europese landen - voor ernstige economische gevolgen en eiste details over de steun die het zou ontvangen, in het bijzonder via de toekomstige hervorming van de koolstofmarkt.

Eerder op de avond had Polen, samen met eeuwige bondgenoot Hongarije, al zijn veto over de financiële plannen van Europa moeten inslikken. De EU-begroting voor 2021-2027 (1.074 miljard euro) en het herstelplan (750 miljard euro), die in juli zijn goedgekeurd, waren een maand lang geblokkeerd door Hongarije en Polen. Na grote druk, onder andere van Merkel, gingen ze donderdagavond uiteindelijk akkoord.

Belgisch premier Alexander De Croo (Open VLD) drong vooral aan op aandacht voor de kostenefficiëntie van de klimaatmaatregelen per lidstaat, waarbij de inspanningen meer gespreid zouden worden over de lidstaten voor wie het goedkoper is de uitstoot terug te dringen. Met name Vlaanderen had die eis naar voor geschoven. België wil ook dat internationale flexibiliteit mogelijk blijft.

Met het akkoord onder staats-en regeringsleiders op zak volgen er nu mogelijk nog moeilijke onderhandelingen met het Europees Parlement. Dat wil de uitstoot tegen 2030 beperken met 60 procent.

Turkije

Voor ze de klimaatknoop aansneden, waren de Europese leiders het eerder vannacht al eens geraakt over bijkomende sancties tegen Turkije overeen, omtrent de gasboringen in het oosten van de Middellandse Zee. De lijst van personen en organisaties die gesanctioneerd worden omwille van de 'ongemachtigde' gasboringen wordt uitgebreid. Momenteel staan er twee functionarissen van de Turkse openbare gasmaatschappij op die lijst. Ze mogen de Europese Unie niet meer in en hun eventuele financiële tegoeden op Europees grondgebied worden geblokkeerd.

De grenzen van de territoriale wateren en de gasreserves onder de zeebodem zijn al jaren een twistappel tussen Turkije en de EU-lidstaten Griekenland en Cyprus. Zij ijverden voor een hardere aanpak van het regime van president Recep Tayyip Erdogan, maar om diverse redenen hielden andere lidstaten de boot af. Het land is lid van de Navo, en een partner in de strijd tegen illegale migratie en terrorisme.

Van economische sancties, of een wapenembargo, is voorlopig dan ook geen sprake.

De leiders vragen de Europese Commissie en de Europese diplomatieke dienst wel om tegen maart een rapport over de bredere relaties met Turkije in te dienen. Dan zouden er volgens diplomaten extra sancties op tafel kunnen belanden indien Erdogan geen koerswijziging vertoont en de confrontatie blijft opzoeken.