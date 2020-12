EU-leiders beslissen mee wie klimaatinspanningen levert

Premier Alexander De Croo kreeg twee Vlaamse eisen, een kostenefficiënt klimaatbeleid en het behoud van flexibiliteit, in de EU-tekst.

Op de Europese top in Brussel hebben alle 27 leiders zich achter het engagement geschaard om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen tegen 2030. Maar de verdeling van de inspanningen wordt hoog politiek spel, in Europa en in België.

De Europese Unie wil wereldleider worden in de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar een klimaatneutrale economie. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn moet de ambitie de komende tien jaar fors omhoog. De vorige doelstelling voor 2030 was 40 procent minder uitstoot dan in het referentiejaar 1990, maar alle leiders zijn het er nu over eens dat het meer moet zijn.

Het EU-plan om tegen 2030 minstens 55 procent minder CO2 uit te stoten werd goedgekeurd, maar de Europese leiders hielden er een slapeloze nacht aan over. De Poolse premier Mateusz Morawiecki eiste meer Europese centen om de vervuilende bruinkoolcentrales in te ruilen voor groene energie.

Oost-Europa

Bij de huidige klimaatdoelen werd Oost-Europa ontzien. Bij de nieuwe zal het meer inspanningen moeten leveren. De nadruk ligt nu op kostenefficiëntie: de klimaatinspanningen moeten gebeuren in de sectoren en landen waar meer marge bestaat voor verbetering.

Belgisch premier Alexander De Croo rekent erop dat 'Europa rekening houdt met de zware inspanningen van onze industrie de voorbije jaren om de uitstoot te beperken'. De Croo kreeg een week geleden het fiat van alle regio's om in te stemmen met de nieuwe Europese klimaatambities. De Vlaamse regering is het enige Belgische beleidsniveau dat zich niet aan een uitstootreductie met 55 procent verbond. Zonder Vlaamse steun had De Croo geen stem gehad aan de Europese tafel, wegens het ontbreken van een Belgisch standpunt.

Kostenefficiëntie was een van de twee voorwaarden die Vlaanderen stelde voor het fiat. Ook de andere Vlaamse eis, voldoende flexibiliteit om in andere EU-landen hernieuwbare energie te kopen, staat in het Europese compromis ingeschreven. EU-bronnen meldden dat Alexander De Croo die eisen actief verdedigde aan de Europese tafel.

De hele nacht werden de medewerkers van de Vlaamse minister van Milieu, Zuhal Demir (N-VA), op de hoogte gehouden van wat op de Europese top gebeurde. Toch reageerde Demir donderdag misnoegd op het EU-akkoord, omdat ze 'duidelijke garanties over de verdere uitwerking van de ambitieverhoging' mist.

Uitstoothandel

Over de verdeling van de klimaatinspanningen wordt pas volgende lente beslist. De Europese Commissie moet eerst een grondige studie maken over wat de milieu-, economische en sociale impact is van die hogere ambities voor zowel de sectoren als de lidstaten.

De Duitse kanselier Angela Merkel dringt erop aan sectoren als mobiliteit en gebouwen onder te brengen in de Europese handel in uitstootrechten (ETS). Nu is die emissiehandel beperkt tot de zware industrie, energiespelers en de luchtvaart. Door de emissiehandel te verbreden tot gebouwen en transport zal de druk op de lidstaten verlagen. De Europese CO2-markt zal de belangrijkste impuls zijn voor de uitstootvermindering. België zal geen uitstootvermindering van 55 procent opgelegd krijgen, maar een lager cijfer.