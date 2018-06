EU-leiders temperen verwachtingen voor minitop

De leiders van zeker 16 Europese lidstaten blazen zondag in Brussel verzamelen voor migratieoverleg. ‘Maar verwacht geen doorbraak’, klinkt het aan de vooravond van de minitop.

Net als op het hoogtepunt van de eurocrisis bruist het ook dit weekend van de politieke activiteit in de Europese wijk in Brussel. Op initiatief van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, vindt zondag een ‘informele werkvergadering’ plaats over asiel en migratie.

In een tweet afgelopen woensdag nodigde de Luxemburger de staatshoofden en regeringsleiders ‘die in de aanloop naar de Europese top van 28 en 29 juni geïnteresseerd zijn in het vinden van Europese oplossingen’ uit om naar de Europese hoofdstad af te zakken.

Toegangspoort

Junckers invitatie richtte zich in eerste instantie tot de leiders van Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en de vijf landen die voor veel vluchtelingen een toegangspoort tot Europa vormen: Italië, Griekenland, Spanje, Malta en Bulgarije. Maar de afgelopen dagen reserveerden nog meer Europese leiders een plekje aan de onderhandelingstafel.

‘De teller staat voorlopig op zestien deelnemers’, liet Alexander Winterstein, een woordvoerder van de Europese Commissie, vrijdag weten. Tekenen naast bovenvermelde landen zeker present: de Benelux, de drie Scandinavische lidstaten, Kroatië en Slovenië. De voorstanders van een harde lijn in het migratiedossier -Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije - komen zeker niet.

Charmeoffensief Merkel

De voorbereiding van de minitop verliep niet van een leien dakje. De Italianen dreigden met een boycot omdat enkele dagen voor aanvang van het overleg al slotconclusies in de steigers stonden. Pas na een charmeoffensief van Duits kanselier Angela Merkel was Italiaans premier Giuseppe Conte bereid zijn ticket naar Brussel te boeken.

Verschillende Europese leiders temperden de voorbije dagen de verwachtingen over de uitkomst van de minitop. ‘Ik heb geen al te hoge verwachtingen’, stelde Nederlands premier Mark Rutte donderdag. Volgens hem heeft de bijeenkomst vooral tot doel irritaties glad te strijken en de temperatuur op te meten in de aanloop naar de EU-top van eind volgende week.

Gedachtewisseling

Ook Duits kanselier Angela Merkel waarschuwde geen grote doorbraak te verwachten. ‘De ontmoeting van zondag is een consultatieronde en een werkvergadering waar geen besluiten genomen worden. Het is een eerste gedachtewisseling met geïnteresseerde lidstaten’, stelde ze vrijdag tijdens een bezoek aan Libanon, een land dat sinds 2011 een miljoen Syrische vluchtelingen opving.

De ontmoeting van zondag is een werkvergadering waar geen besluiten genomen worden. Het is een eerste gedachtewisseling. angela merkel duitse kanselier

Merkel gaf nog mee dat ze werkt aan bilaterale, trilaterale en multilaterale akkoorden met de landen die het zwaarst getroffen worden door de vluchtelingencrisis, zoals Italië, Griekenland en Bulgarije.

Seehofer

Het bereiken van een asiel- en migratiedeal is cruciaal voor Merkel. Anders dreigt in eigen land een zware regeringscrisis. Haar minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, dreigt vluchtelingen die al asiel aanvroegen in een andere EU-lidstaat of geen verblijfsvergunning voor Duitsland kregen, aan de grens terug te sturen.