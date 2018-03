EU luidt alarmklok over Chinees speelgoed

Populair speelgoed uit China kan verwondingen, verstikking of brand veroorzaken.

De consumentenwaakhonden uit de Europese landen hebben vorig jaar 2.201 keer gewaarschuwd voor gevaarlijke producten. Dat is iets meer dan een jaar eerder.

Vooral speelgoed, zoals de populaire spinners of handpalmtollen, voldoet niet aan de Europese veiligheidseisen. Ook motorvoertuigen en kleding behoren tot de top drie van gevaarlijke producten. De meest voorkomende schade was verwonding, stik- en brandgevaar.

Het merendeel van de gevaarlijke producten (53%) kwam uit China. Iets meer dan een kwart van de gevaarlijke producten wordt in Europa gemaakt.

De cijfers staan in het jaarrapport van het Rapid Alert System, een Europees waarschuwingssysteem dat verwittigt als een gevaarlijk product gedetecteerd wordt. Bij dat waarschuwingssysteem zijn de 28 EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein aangesloten.

Amper 18 meldingen in België

De meeste waarschuwingen kwamen van de consumentenautoriteiten uit Duitsland, Spanje en Frankrijk. In Nederland was er 119 keer een melding, bijna het dubbele van 2016. België had amper 18 meldingen.

Meer dan de helft van de meldingen in ons land had betrekking op vuurwerk en andere vuurmakers. Beschermingskledij zoals helmen en speelgoed stonden respectievelijk op de tweede en de derde plaats. Het is niet verwonderlijk dat de gevaarlijke producten bij ons vooral brandwonden veroorzaakten, gevolgd door verwondingen en het risico op stikken.

In Frankrijk en Duitsland zijn de grootste boosdoeners onbetrouwbare motorvoertuigen. In Denemarken zijn dat juwelen, in Italië chemische producten.

Niet alleen het aantal meldingen bij het Europese waarschuwingssysteem nam toe, het aantal vervolgmaatregelen steeg ook naar bijna 4.000. Een land kan per melding meerdere maatregelen treffen, zoals een product terugroepen of een verkoop- of importverbod opleggen.