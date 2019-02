EU maakt VK nijdig door Gibraltar ‘kolonie' te noemen

Europa heeft zich de woede van de Britten op de hals gehaald. In een document wordt Gibraltar als een ‘Britse kroonkolonie’ omschreven. ‘Onaanvaardbaar’, stelt Londen.

Mogen Europese burgers na het voor 29 maart geplande Britse vertrek uit de Europese Unie nog visumvrij naar het Verenigd Koninkrijk reizen? En kunnen Britten ook zonder zo’n document nog naar Europese lidstaten trekken? Het is maar een van de vele vragen waarover de Europese en Britse leiders zich momenteel buigen.

De 27 resterende EU-landen zijn bereid de Britten visumvrije reizen naar de EU te blijven aanbieden, zelfs als het VK zonder deal de deur van achter zich dichttrekt. ‘Op voorwaarde dat Londen Europese burgers ook het recht geeft tot 90 dagen zonder visum in het VK rond te reizen’, luidt het.

Kolonie van de Britse Kroon

De Europese diensten goten het voorstel in een ontwerptekst. Die wekte evenwel de woede van de Britten op. De Britse ambassadeur bij de EU protesteerde vooral tegen een passage over Gibraltar. In het document worden de 33.000 inwoners van ‘de Rots’ in een andere categorie ondergebracht dan de inwoners van het VK. ‘Gibraltar is een kolonie van de Britse Kroon. Er bestaat controverse tussen Spanje en het VK over de soevereiniteit over Gibraltar.’

Gibraltar is geen kolonie. Het is een volwaardig lid van de Britse familie. woordvoerder britse premier theresa may

Na een oorlog stonden de Spanjaarden het schiereiland in 1713 af aan de Britten. Toen het VK in 1973 toetrad tot de Europese Gemeenschap, was Gibraltar nog een kroonkolonie. Maar in 2002 herdoopte Londen het 6,8 vierkante kilometer grote lapje grond tot ‘Brits overzees gebied’.

De formulering van de nota schoot ook de Britse premier Theresa May in het verkeerde keelgat. ‘Gibraltar is geen kolonie. Het is erg ongepast om het zo te omschrijven. Gibraltar is een volwaardig lid van de Britse familie.’

Spanje

Het is niet de eerste keer dat Gibraltar in EU-teksten als ‘kroonkolonie’ omschreven wordt. In 2006 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat ‘Gibraltar momenteel een kroonkolonie is en geen deel uitmaakt van het VK’.