EU-ombudsvrouw vernietigend over lobbywerk Barroso

'Voormalige eurocommissarissen mogen in hun nieuwe job het vertrouwen van de burger in de Europese Unie niet ondermijnen', stelt ombudsvrouw Emiliy O'Reilly. Een voorsmaakje voor de Selmayr-zaak?

O'Reilly is snoeihard in haar oordeel over hoe de Commissie-Juncker omgaat met het lobbywerk van voormalig voorzitter José Manuel Barroso. Ze vraagt dat het ethisch comité van de instelling zich opnieuw uitspreekt over de omstreden benoeming van de voorganger van Jean-Claude Juncker bij de Londense afdeling van de zakenbank Goldman Sachs.

Een nieuwe doorlichting door het etisch comié zou aantonen dat de Europese Commissie de bezorgdheid over deze affaire ernstig neemt, ook de schade die dit toebracht aan het imago van de EU-instellingen. Emiliy O'Reilly Europese ombudsman

'Een nieuwe doorlichting door het ethisch comité zou aantonen dat de Europese Commissie de bezorgdheid over deze affaire ernstig neemt, net als de schade die de zaak toebracht aan het imago van de EU-instellingen', zegt O'Reilly in een brief aan de Commissie. Die moet antwoorden voor 6 juni van dit jaar.

De Portugees Barroso, die tien jaar Commissievoorzitter was, verkaste na zijn 'afkoelingsperiode' van twee jaar naar Goldman Sachs. Hij zou de Amerikaanse zakenbank adviseren over de brexit. Die carrièreswitch lokte veel reactie uit omdat Goldman Sachs als adviseur van de Griekse regering mee verantwoordelijk was voor het 'oppoetsen' van de begrotingscijfers. Dat leidde mee tot de Griekse crisis, in de tijd dat Barroso de Commissie leiding gaf.

Het ethisch comité van de Commissie oordeelde evenwel dat Barroso's benoeming bij Goldman Sachs door de beugel kon, omdat de afgesproken afkoelingstermijn was gerespecteerd. Bovendien had hij beloofd niet te lobbyen bij de Commissie voor zijn nieuwe werkgever.

Drie afzonderlijke klachten

Ombudsvrouw O'Reilly, die klachten onderzoekt over wanbeheer in de instellingen, agentschappen en andere activiteiten van de Europese Unie, herbekeek de aanstelling van Barroso na drie afzonderlijke klachten.

Vooral de ontmoeting tussen Barroso en Commissie-vicevoorzitter Jyrki Katainen is problematisch, stelt de voormalige Ierse journaliste. Die vond plaats in een hotel in de schaduw van het Berlaymontgebouw, de zetel van de Europese Commissie. Voor afspraken in het Berlaymontgebouw moet een lobbyist geregistreerd zijn en een verslag over de gespreksonderwerpen worden ingediend.

Katainen noteerde in het lobbyregister enkel dat er overleg was met Goldman Sachs, zonder de naam Barroso te vernoemen, en er zijn geen notulen van de bijeenkomst. De Finse oud-premier Katainen, die nog enkele maanden diende onder Barroso en behoort tot dezelfde centrumrechtse EVP-partij, deed de ontmoeting af als een 'biertje onder vrienden'. Een privé- en persoonlijke zaak dus.

Discretieplicht

O'Reilly merkt op dat geen duidelijke regels en procedures werden afgesproken toen de overstap van Barroso naar Goldman Sachs bekend raakte. De Commissie had volgens haar minstens bezorgd moeten zijn over de vraag of die overstap wel in lijn is met de 'discretieplicht' voor voormalige eurocommissarissen.

'Veel negatieve gevoelens over de Barroso-zaak hadden vermeden kunnen worden als de Commissie een formele beslissing had genomen over duidelijke regels. Zo'n beslissing zou de ex-Commissievoorzitter verhinderd hebben te lobbyen bij de Commissie voor de zakenbank', zegt de ombudsvrouw in haar advies.

Herhaling Barroso-zaak mogelijk

De Europese Commissie nam later wel maatregelen. Ze verlengde de afkoelingsperiode voor Commissie-leden. De Commissie-voorzitter moet drie jaar wachten voor hij een job in de privésector kan opnemen en moet, zoals voorheen, de goedkeuring hebben van het ethisch comité om effectief een nieuwe uitdaging aan te gaan.

De nieuwe regels traden op 1 februari van dit jaar in werking. Maar volgens Emiliy O'Reilly zal de 'nieuwe gedragscode een Barroso-achtige situatie in de toekomst niet kunnen voorkomen'.

Voorproef voor Selmayr-zaak

De analyse van de Europese ombudsvrouw, vooral de argumentatie over het ondermijnen van het publieke vertrouwen in de Europese instellingen, is een voorproefje voor die andere ethische kwestie die Europa beroert: de bliksemsnelle en niet-transparante benoeming van de kabinetschef van Juncker, Martin Selmayr, tot secretaris-generaal van de Europese Commissie, een instelling met 33.000 ambtenaren.