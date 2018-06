EU-onderhandelaar wijst Brits voorstel douane-unie af

Het voorstel van de Britse regering om ook in 2021 nog in de douane-unie met de EU te blijven om vrij verkeer van goederen tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland in stand te houden, is niet mogelijk.

Dat zei EU-onderhandelaar Michel Barnier na afloop van een week onderhandelen in Brussel. Hij wijst het voorstel af omdat de Britten dan 'de lusten maar niet de lasten' van de EU zouden genieten na de brexit.

Barnier wees erop dat de EU een permanente oplossing voor de grenskwestie eist. De EU wil de garantie dat 'onder alle omstandigheden' goederen zonder controles van Ierland, dat deel uitmaakt van de EU, naar het Britse Noord-Ierland en omgekeerd kunnen.

Woensdag stelde Londen een compromisvoorstel voor door het hele Verenigd Koninkrijk nog 'tijdelijk', tot en met december 2021, in de douane-unie te laten blijven als geen oplossing wordt gevonden.

De voorheen zwaarbewaakte Noord-Ierse grens werd in 1998 opgeheven als onderdeel van het vredesakkoord dat een einde maakte aan de decennialange, vaak gewelddadige spanningen tussen de katholieken en protestanten op het eiland. De vrees bestaat dat die met het herinvoeren van een grens weer oplaaien.

De Britten vertrekken per 30 maart 2019 uit de unie. 'Dat hebben ze zelf gewild en dat respecteren we', aldus de Fransman. Hij wees erop dat de andere 27 EU-leiders in maart al welwillend hebben ingestemd met het Britse verzoek voor een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Daarna betaalt Groot-Brittannië ook niet meer mee aan de EU-begrotingen.

May

Barnier riep vrijdag tijdens een persconferentie beide zijden op tot pragmatisme en waarschuwde Londen dat de EU zich tijdens de onderhandelingen 'niet zal laten intimideren'. De verwerping van het Britse voorstel is slecht nieuws voor de Britse premier Theresa May, die een politieke crisis riskeerde om het voorstel goedgekeurd te krijgen.

May riep vrijdag op tot eenheid in haar Conservatieve Partij in het licht van een cruciale stemming over de brexitwetgeving volgende week. In de partij oefenen zowel eurosceptici als pro-EU-rebellen druk uit.

'Ik hoop dat wanneer we volgende week stemmen, iedereen zal inzien hoe belangrijk het is dat we de EU Withdrawal Bill (brexitwet) in het wetboek krijgen, want die zal tot een vlotte overgang leiden wanneer we de Europese Unie verlaten', zei May aan verslaggevers voordat ze naar de topbijeenkomst van de G7 in Canada vertrok.