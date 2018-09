EU onderzoekt kartelafspraken BMW, VW en Mercedes

De Europese Commissie vermoedt dat de Duitse autobouwers VW, BMW en Mercedes hebben afgesproken met elkaar niet te ambitieus zijn in de zoektocht naar milieuvriendelijke technologie.

Hebben Duitse autobouwers het op een akkoordje gegooid om elkaar niet de duvel aan te doen in de zoektocht naar propere auto's? Dat is de vraag waarnaar Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager een onderzoek is gestart.