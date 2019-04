EU op weg om Gibraltar als 'Britse kolonie' te bestempelen

Wie de Europese Unie wil verlaten, moet daarvoor een prijs betalen. Dat mochten de Britten sinds ze in juni 2016 in een referendum voor een brexit stemden, aan den lijve ondervinden.

Geschil met Spanje

Het territoriumverlies bleef de Zuid-Europeanen evenwel altijd een doorn in het oog. Tot vandaag hoopt de vierde economie van de eurozone op een dag de soevereiniteit over de landtong, waar behalve een kolonie apen ook zowat 33.000 mensen wonen, terug te winnen.

Tijdens de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie waakten de autoriteiten in Madrid de afgelopen maanden dan ook streng over alle regelingen rond Gibraltar. Eind vorig jaar dreigde Spaans premier Pedro Sánchez zelfs even met een veto tegen een brexitdeal.