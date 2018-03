EU opent nog eens geldkraan voor Grieken

Griekenland krijgt snel vers Europees geld. Brussel maakt deze maand 5,7 miljard euro over. Het gaat om de voorlaatste schijf noodhulp. In augustus wil Athene weer op eigen benen staan.

‘Zodra de nationale parlementen in de verschillende lidstaten groen licht geven, is de weg geëffend voor de vrijmaking van 5,7 miljard euro voor Griekenland.’ Met die boodschap op Twitter maakte Mário Centeno, voorzitter van de Eurogroep, bekend dat in de tweede helft van maart vers geld naar Athene vloeit.

Het fiat kwam er nadat Athene een nieuwe reeks maatregelen had doorgevoerd. Het laatste pijnpunt was de organisatie van een elektronische veiling voor vastgoed dat door banken in beslag genomen is.