EU schuift met geld van oost naar zuid

De Europese Commissie stelt voor om de komende jaren tot 37 miljard euro minder geld uit te geven in Oost-Europa, maar 3,7 miljard euro in Zuid-Europa.

De Europese Commissie doet dinsdag een voorstel over hoe ze in de volgende legislatuur het geld van cohesiefondsen wil besteden, steun voor infrastructuurprojecten in armere regio's in Europa. Het gaat om 330 miljard euro, of ongeveer een derde van het totale budget van de Commissie.

Volgens documenten die Financial Times kon inkijken, zouden Oost-Europese landen de komende jaren minder van die steun krijgen. Dat komt omdat ze rijker zijn geworden. De Zuid-Europese landen Italië, Spanje en Griekenland , die zwaar werden getroffen in de eurocrisis, zouden samen 3,7 miljard euro extra krijgen.

De Commissie vraagt aan de EU-regeringen om in de zeven jaren tussen 2021 en 2027 1.246 miljard euro te spenderen, of 1,1 procent van het Europees bruto binnenlands product. Het budget stijgt in die plannen, omdat er volgens de Commissie meer geld nodig is voor veiligheid, grensbewaking, migratie en innovatie. Nederland vindt die stijging niet kunnen. Frankrijk is dan weer ontevreden over de geplande daling van het landbouwbudget.