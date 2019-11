EU screent impact van chemicaliën op mens

Europese milieu-organisaties vragen de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, om wetgeving voor chemische mengsels en niet enkel voor aparte chemische stoffen. Ze wijzen erop dat de producenten de meeste chemicaliën blindelings vertrouwen. Recent onderzoek toonde nochtans aan dat voor twee op de drie chemische stoffen de veiligheid van de mens niet is gegarandeerd.

De oproep kadert in een grootschalig Europees onderzoek naar de gezondheidsimpact van chemische cocktails op het menselijk lichaam. De Europese Commissie telde 74 miljoen euro neer voor een onderzoek van het bloed en de urine van duizenden kinderen, jongeren en volwassenen in meer dan 20 lidstaten. Meer dan 100 laboratoria en 450 toxicologen brengen mee de besmetting in kaart voor de 18 gevaarlijkste chemicaliën.