EU slaat alarm over stroom Georgiërs en Albanezen

Theo Francken (N-VA) is, net als Frankrijk en Duitsland, de stroom asielzoekers uit de veilige landen Georgië en Albanië beu. Om druk te zetten wordt met een visumplicht gedreigd.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaat de komende maanden naar Albanië en Georgië. Daar wil hij de boodschap brengen dat het geen zin heeft een nieuw leven in België te zoeken. Er is bij Francken en EU-lidstaten als Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland ongenoegen over het stijgende aantal asielaanvragen uit de beide landen.

De stijging is niet massief, maar de trend noopt wel tot verhoogde waakzaamheid.

In België waren er vorig jaar 418 asielaanvragen van Georgiërs, wat neerkomt op een gemiddelde van 35 per maand. In maart bedroeg het aantal asielaanvragen met 95 al bijna drie keer zoveel. Daarnaast waren er vorig jaar 799 Albanese asielzoekers. Het gemiddelde van 67 per maand in 2017 blijft wel nagenoeg stabiel, met telkens tussen 60 en 70 aanvragen in de eerste drie maanden van dit jaar.

Een grote golf is dat niet. Georgië en Albanië zijn elk goed voor 3 à 4 procent van het totaal aantal asielaanvragen in de EU.

Veilige landen

Maar sinds de asielcrisis van 2015 zijn de WestEuropese landen - die drie jaar geleden de grootste toevloed moesten slikken - gevoelig voor de kleinste stijging. Albanezen en Georgiërs staan steeds hoger in de top tien van asielaanvragen. In Frankrijk stonden de Albanezen met 11.395 asielaanvragen vorig jaar zelfs op nummer één. Francken en co. zijn die stroom beu, omdat zowel Georgië als Albanië beschouwd worden als veilige landen en de migratie dus vooral bestaat uit economische gelukzoekers.

Elke asielaanvraag wordt weliswaar individueel onderzocht, maar het statuut van veilig land houdt in dat de asielprocedure versneld behandeld wordt.

Bovendien moet de asielzoeker bewijzen dat zijn situatie zo uitzonderlijk is dat hij bescherming verdient. Het gevolg is dat er amper kans is op het statuut van vluchteling. Het vluchtelingencommissariaat, dat oordeelt of mensen recht hebben op het vluchtelingenstatuut, zette vorig jaar het licht op groen voor 5 procent van de Albanese asieldossiers. Bij de Georgiërs was dat 11 procent.

Visumvrij reizen

Wat België, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland extra kribbig maakt, is dat zij weer opgezadeld worden met de problemen, omdat Albanezen en Georgiërs vooral naar die vijf landen trekken. De zwakke plek van het Europese asielbeleid is dat het bijzonder moeilijk is mensen weer te doen vertrekken nadat ze eenmaal bij ons zijn geraakt.

Visumvrij reizen wordt als reden voor de asielstroom aangewezen. Albanezen kunnen sinds 2010 zonder visum naar een lidstaat binnen de Schengenzone - waar vrij personenverkeer geldt - reizen en er legaal drie maanden blijven. Voor Georgiërs werd vorig jaar dezelfde regeling ingevoerd.

Er is ook een groeiende bezorgdheid over de influx van illegalen. Dat zijn Albanezen en Georgiërs die na 90 dagen gewoon blijven of zich bij ons vestigen zonder dat ze zich laten registreren.

Nederlandse en Duitse politiediensten trokken al aan de alarmbel dat de drugshandel en het groot banditisme alsmaar meer gecontroleerd wordt door Albanezen. Bij ons waren er vorig jaar 854 onderscheppingen van Albanezen die geen verblijfsrecht konden voorleggen. Bij Georgiërs waren dat er 293. 52 van de onderschepte Albanezen zijn in februari vastgehouden, meer dan alle andere nationaliteiten.

Diplomatieke atoombom

Vanuit de politiediensten wordt druk gezet om de visumvrijheid terug te draaien. Dat is mogelijk volgens de Europese regels, maar wordt in Belgische politieke kringen als ‘een diplomatieke atoombom’ omschreven. De herinvoering van de visumplicht houdt in dat beide landen hun medewerking aan de opname van uitgezette landgenoten stopzetten. De kans bestaat dat de kosten de baten van de visumplicht uitvlakken.

Visumvrijheid is vooral een pressiemiddel om landen bij de les te houden en te verplichten de uitstroom in te dammen. Sinds de visumvrijheid geldt voor Albanië, is het een continue strijd om Tirana aan zijn plicht te herinneren. ‘Het is een evenwichtsspel met ontradingsmissies en inzetten op terugkeer. Met Georgië wordt het ongetwijfeld hetzelfde verhaal’, luidt het in Belgische regeringskringen.