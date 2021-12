EU sluit akkoord met vaccinproducenten over versnelde levering boostervaccins

De Europese Commissie heeft zondag een akkoord gesloten met vaccinproducenten Pfizer en BioNTech over een versnelde levering van boostervaccins, nu de omikronvariant zich snel verspreidt in Europa. In het eerste kwartaal van 2022 zullen 20 miljoen extra dosissen geleverd worden.

De eerste 5 miljoen stuks worden in januari geleverd, nog eens 5 miljoen in februari en de overige 10 miljoen in maart, aldus de Commissie, die onderhandelt met de vaccinproducenten in naam van de 27 lidstaten, in een persbericht.

Door de deal zullen naar verwachting 215 miljoen dosissen geleverd worden in de EU in de eerste drie maanden van volgend jaar. Eerder deze week werd een gelijkaardig akkoord gesloten met Moderna. Momenteel zijn in de EU de boosterprikken van Pfizer-BioNTech en Moderna goedgekeurd. 'Dit is vooral goed nieuws voor de lidstaten die op korte termijn extra dosissen nodig hebben', aldus de Commissie. 'Gezien de verwachte snelle stijging van de besmettingen door de omikronvariant, is dit nu dringender dan ooit.'

De Commissie meldt ook dat ze een optie heeft genomen om meer dan 200 miljoen dosissen van Pfizer-BioNTech te bestellen. In het contract zijn ook vaccins opgenomen die aangepast zijn aan de omikronvariant, moesten die op de markt komen. 'Door deze bestelling bereidt de EU zich voor indien aangepaste vaccins nodig is', klinkt het in het persbericht. De 200 miljoen dosissen worden naar verwachting vanaf het tweede kwartaal van 2022 geleverd.