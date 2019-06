EU sluit belangrijke handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen

Europese bedrijven zullen dank zij een handelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse landen jaarlijks 4 miljard euro aan invoerrechten besparen.

Twintig jaar duurden de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het handelsblok Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) over een vrijhandelsakkkoord. Vrijdagavond konden onderhandelaars van beide blokken in Brussel eindelijk een politiek akkoord over een handelsakkoord.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker noemde de deal 'de grootste handelsovereenkomst die de EU ooit heeft gesloten'. Die term grootste deal ooit slaat vooral op de besparingen die Europese exporteurs jaarlijks kunnen maken door het wegvallen van invoerheffingen op industriële goederen. Dat is vier keer meer dan met het handelsakkoord met Japan en ook veel hoger dan de 0,6 procent voordelen die de Ceta-deal bood, het handelsakkoord met Canada.

De deal met Mercosur geeft Europese exporteurs een belangrijke voorsprong in een markt met een enorm economisch potentieel. Cecilia Malström EU-Commissaris voor Handel

Volgens EU-commissaris voor handel Cecilia Malmström krijgen Europese bedrijven met deze deal 'een belangrijke voorsprong in een markt met een enorm economisch potentieel'. De deal is tegelijk een signaal aan de Amerikaanse president Donald Trump. 'We geven hiermee het signaal aan onze partners in de Mercosur dat we handel verdedigen die gebeurt op basis van regels,' aldus Juncker.

Chocolade en kaas

De handelsdeal dekt een bevolking van samen 773 miljoen mensen. De Europese Unie en Mercosur verhandelden vorig jaar voor bijna 88 miljard euro aan goederen. De dienstenhandel beloopt 34 miljard euro.

Vooral exporteurs van auto’s, auto-onderdelen, machines, chemicaliën, medicijnen, kleding en schoeisel zullen profiteren van het wegvallen van invoerrechten. Ook de invoertarieven van 20 procent op chocolade vallen weg, net als die op wijn, sterkedrank en frisdrank.

Voor Europese melkproducten en kaas komen er ruime tariefvrije invoerquota. Het normale invoertarief voor kaas in Brazilië is momenteel 28 procent. Bovendien zullen de Mercosurlanden de oorsprongsbenamingen erkennen van 357 Europese voedingswaren, waaronder de Belgische Hervekaas.

De deal is natuurlijk geen eenrichtingsverkeer. Europa moet wel zijn markt 'gecontroleerd' openen voor rundvlees, ethanol, suiker en gevogelte uit de Zuid-Amerikaanse landen. Vooral de quota voor rundvlees lagen erg gevoelig in Frankrijk, maar ook in België.

Milieu en klimaat

De handelsdeal bevat ook afspraken inzake arbeidsrechten en milieubescherming. Zo beloven beide blokken het klimaatakkoord van Parijs effectief uit te voeren. Vooral de Franse president Emmanuel Macron maakte daar een breekpunt van.