EU start gesprekken met Afrikaanse landen over asielcentra

De gecontroleerde centra, eigenlijk gesloten kampen, komen er enkel op vrijwillige basis. Oettinger maakte dan ook duidelijk dat dit 'een partnerschapakkoord met landen in Noord-Afrika vereist', of die nu direct aan de Middellandse Zee liggen of in het gebied van de Sahel. 'Dit is wat we moeten onderhandelen', aldus Oettinger.