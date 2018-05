EU start handelsgesprekken met Australië en Nieuw-Zeeland

De Europese Unie zal handelsgesprekken starten met Australië en Nieuw-Zeeland over een vrijhandelsverdrag. Dat hebben de Europese ministers van Handel dinsdag beslist.

Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump blijft dreigen met handelsoorlogen, werpt de Europese Unie zich almaar meer op als de voorvechter van wereldwijde vrijhandel. Dinsdag gaven de ministers van Handel van de 28 EU-landen een mandaat aan de Commissie om gesprekken met Australië en Nieuw-Zeeland op te starten.

'Deze akkoorden zullen voortbouwen op de succesvolle akkoorden met Canada, Japan, Singapore, Vietnam, Mexico en anderen. Zo breidt de alliantie van partners die gehecht zijn aan open en op regels gebaseerde wereldhandel zich verder uit', reageerde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De EU, Australië en Nieuw-Zeeland zullen proberen handelsobstakels op te ruimen, douanerechten op goederen af te schaffen en bedrijven een betere toegang tot diensten en overheidsopdrachten te bieden. De EU-landen verwachten het meest voordelen in de wacht te slepen voor Europese makers van auto's, chemicaliën, machines en verwerkte voeding. Het onderhandelingsmandaat voorziet volgens de Raad ook in de bescherming van kwetsbare sectoren als landbouw.

De Europese Unie is de op twee na grootste handelspartner van Australië, dat al sinds 2008 een partnerschapsakkoord met Europa heeft. In 2017 verhandelden beide zones voor 47,7 miljard euro. Europa voert vooral afgewerkte producten uit, en voert vanuit Australië minerale grondstoffen en landbouwproducten in.

De bilaterale handel met Nieuw-Zeeland bedroeg vorig jaar 8,7 miljard euro. Ook vanuit Nieuw-Zeeland worden vooral landbouwproducten geïmporteerd.

Trump en Magnette

De Europese Unie zet zich met de handelsgesprekken niet alleen af tegen het protectionisme van Trump, ze probeert ook nieuwe problemen met Wallonië te vermijden. Waals minister-president Paul Magnette blokkeerde in 2016 twee weken lang het Europees-Canadese handelsverdrag CETA, dat overal elders in de EU én in Canada instemming kreeg.

De Commissie gaat verdragen nu opsplitsen in de domeinen waarvoor de EU exclusief bevoegd is en waarvoor achteraf alleen het Europees Parlement het eindoordeel heeft, niet àlle parlementen in Europa. Het deel van het verdrag dat gaat over domeinen waar zowel de EU als de EU-landen zelf verantwoordelijk zijn, zoals milieureglementering en volksgezondheid, moet groen licht krijgen in zowel het Europeese Parlement als alle andere parlemententen van de EU-landen.