EU start strafprocedure tegen Hongarije

448 parlementsleden stemden voor de opstart van de sanctieprocedure, tegen 197 tegenstemmen en 48 onthoudingen. De bewuste procedure kan in het uiterste geval leiden tot een verlies van stemrecht voor Hongarije bij de Europese besluitvorming, al zijn we voorlopig nog niet zo ver.

Aanleiding voor de stemming is een rapport van Judith Sargentini van GroenLinks. Zij vindt dat de Europese fundamentele waarden in Hongarije bedreigd worden. Met name de dreiging voor de Hongaarse rechtsstaat wordt daarin als 'systemisch' omschreven.