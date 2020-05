EU start zoektocht naar eco- en techtaksen

In Brussel is de zoektocht naar belastingen gestart, die de coronaherstelplannen moeten helpen betalen. Dat zeggen diplomaten aan Financial Times.

De Europese politiek lijkt zich stilaan op te warmen om de lastige discussie te starten over wie de herstelplannen moet betalen. Daarbij zal de Commissie een lans breken voor taksen op klimaat en op grote technologiebedrijven, zeggen diplomaten aan Financial Times.

De Europese Commissie doet woensdag een voorstel over een economisch herstelplan, dat de EU er weer bovenop moet helpen na de coronaschok. Frankrijk en Duitsland deden al een voorstel voor 500 miljard euro steun. Zuid-Europa en het Europees Parlement willen meer, waardoor wordt verwacht dat de Commissie zal voorstellen het bedrag op te trekken. Vier landen - Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk - staan daarbij op de rem, omdat ze vrezen dat een disproportioneel groot deel van de factuur bij hen belandt.

Eén van de grote vragen over het herstelplan blijft daarom wie het zal betalen. 'Sommigen denken aan ecotaksen', zei voormalig ECB-hoofdeconoom Peter Praet afgelopen weekend in De Tijd, 'maar dat is een discussie voor later.'

Plastic en CO2

Volgens Financial Times is de EU wél stilaan klaar om de discussie te starten. Volgens diplomaten zou de Commissie voorstellen een Europese taks op plastic in te voeren, waarvan de opbrengsten rechtstreeks naar de EU vloeien. Een andere inkomstenbron zou de handel in CO2-uitstootrechten kunnen zijn.

Die taksen brengen slechts een fractie op van de verwachte uitgaven voor het herstelplan. De inkomsten van een plastic taks wordt op 7 miljard euro per jaar geschat, terwijl het voor CO2-uitstootrechten om vijf tot 14 miljard euro zou kunnen gaan.

Tech

Daarnaast zouden taksen op bedrijven op tafel liggen. Een ervan zou worden betaald door internationale bedrijven, die bij uitstek de vruchten plukken van de eengemaakte Europese markt. De verwachte opbrengst zou rond de 10 miljard euro liggen. Daarnaast maken ook de plannen voor een taks op digitale bedrijven - waar Frankrijk voorstander van is - weer opgang. Die zouden 1 miljard euro kunnen opleveren.

Besparen of extra geld?

Er zijn maar een paar mogelijkheden voor de EU om de 500 miljard voor een herstelplan bijeen te krijgen. Ofwel behoudt ze haar huidig budget en bespaart ze op andere uitgaven, zoals landbouw. Ofwel vraagt ze een hogere bijdrage van de EU-landen aan het budget. Ofwel zoekt ze voor het eerst geld in eigen inkomsten. De ideeên over eco- en techbelastingen vallen in die laatste categorie.