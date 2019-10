EU stelt brexit nog eens met drie maanden uit

De Britten krijgen uitstel tot 31 januari 2020 met de optie tussentijds te vertrekken op 1 december of 1 januari als het scheidingsakkoord geratificeerd is.

Komt op 31 oktober 2019 een einde aan het huwelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie of niet? Op die vraag is vier dagen voor de deadline een antwoord. De 27 ambassadeurs van de Europese Unie geven Londen nieuw uitstel.

Compromis

Met frisse tegenzin en onder zware druk van het Britse parlement stuurde Brits premier Boris Johnson de Europese Unie ruim een week geleden een brief met het verzoek het Verenigd Koninkrijk nog wat extra tijd te gunnen om het scheidingsakkoord met Brussel door het parlement te loodsen.

De kwestie verdeelde de Europese lidstaten. Een meerderheid is voorstander van een verlenging van de deadline met drie maanden, tot 31 januari 2020. Maar Frankrijk liep niet warm voor die optie. Parijs pleitte voor een uitstel met hoogstens enkele weken, om druk op de ketel te houden.

Afgelopen weekend is hard doorgewerkt aan het dossier. Een compromis viel uit de bus. De EU geeft het Verenigd Koninkrijk brexituitstel tot 31 januari volgend jaar met de optie tussentijds te vertrekken op 1 december of 1 januari als het scheidingsakkoord geratificeerd is.

Consensus

Ook Frankrijk kon zich in dat scenario vinden. 'Er valt zeer waarschijnlijk een akkoord uit de bus om de brexit tot 31 januari 2020 uit te stellen', klonk het maandagmorgen vlak voor de vergadering van de EU-ambassadeurs.

De dreiging van een scheiding zonder akkoord blijft bestaan. We eisen dat Boris Johnson in het parlement eerst plechtig belooft dat een harde brexit van tafel is. Labour

De Britse premier Boris Johnson slaagde er vorige week in een meerderheid in het parlement te vinden voor het brexitakkoord dat hij met de Europese Unie onderhandelde. Maar de leden van het Lagerhuis gingen niet mee in zijn plannen om de deal in drie dagen te ratificeren zodat de brexit alsnog tegen 31 oktober een feit kon zijn.

Johnson drong aan op die spoedprocedure om te voorkomen dat tal van amendementen op zijn brexitakkoord zouden worden ingediend. Maar hij kreeg nul op het rekest.

Verkiezingen

De ogen zijn maandag niet alleen op de vergadering van de Europese ambassadeurs gericht. In Londen komt het Lagerhuis bijeen om te stemmen over vervroegde parlementsverkiezingen.

We moeten Boris Johnson weg krijgen als premier, de impasse in het parlement doorbreken en de mensen de kans geven te stemmen voor een verlengd verblijf in de Europese Unie. Jo Swinson Leider LibDems

Johnson schoof vorige week 12 december naar voren als verkiezingsdag. Maar hij heeft in het Lagerhuis een tweederdemeerderheid nodig om een stembusslag te kunnen afdwingen. In september slaagde hij tot twee keer toe niet in dat opzet.

De grootste oppositiepartij, de socialisten van Labour, hield tot nu vol dat ze niet voor vervroegde verkiezingen zou stemmen zolang het gevaar op een harde brexit niet geweken was. Zelfs een brexituitstel tot 31 januari volstaat voor Labour-leider Jeremy Corbyn niet om mee te gaan in Johnsons plan.

'De dreiging van een scheiding zonder akkoord blijft bestaan. We eisen dat Johnson in het parlement eerst plechtig belooft dat een harde brexit van tafel is', klonk het afgelopen weekend.

Amendement

Intussen werken twee andere oppositiepartijen, de Schotse SNP en de Liberaal-Democraten, aan een amendement om verkiezingen uit te lokken op 9 december, 'op voorwaarde dat de brexit met drie maanden uitgesteld wordt'. Voor hun plan hebben ze een gewone meerderheid in het parlement nodig.

40 procent Peiling De Conservatieven van premier Boris Johnson liggen met 40 procent van de stemmen ruim op kop in de peilingen.

De indieners van het amendement rekenen erop dat Johnson er niet in slaagt zijn brexitakkoord geratificeerd te krijgen voor de ontbinding van het parlement.

'Boris Johnson heeft zijn 'do or die'-deadline van 31 oktober niet gehaald. Hij is nu uit op vervroegde verkiezingen en voldoende tijd om zijn deal door het parlement te rammen. Maar dat is een slecht akkoord. De LibDems gaan daar niet voor stemmen. We moeten Boris Johnson weg krijgen als premier, de impasse in het parlement doorbreken en de mensen de kans geven te stemmen voor een verlengd verblijf in de Europese Unie', zei Jo Swinson, de leider van de LibDems.

Peilingen

Als op 9 december vervroegde verkiezingen plaatsvinden, is volgens de LibDems de dreiging van een harde brexit van de baan. 'En de Britten krijgen de kans een LibDem-regering op de been te brengen die artikel 50 van het Verdrag van Lissabon (dat een Brits vertrek uit de EU mogelijk maakt, red.) weer zou intrekken. Of de kiezers kunnen kiezen voor parlementsleden die voorstander zijn van een nieuw referendum.'