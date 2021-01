EU stuurt Borrell naar Moskou voor overleg in Navalny-zaak

Aleksej Navalny werd ruim een week geleden opgepakt toen hij vanuit Duitsland terugkeerde naar Moskou. De voorbije vijf maanden recupereerde hij in Duitsland na een bijna dodelijke poging tot vergiftiging. Een Russische rechtbank houdt de bekendste Russische oppositieleider al zeker tot 15 februari in de cel.

De onvrede over de harde aanpak van de betogers is groot. Zeker 3.000 mensen zijn opgepakt en de politie- en veiligheidsdiensten gebruikten 'onevenredig geweld', zei Borrell zondag al. 'Het hardhandige optreden baart de lidstaten van de Europese Unie ernstige zorgen', benadrukt ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR).

Strategische partner

Op de volgende bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in februari is een discussie gepland over de relaties met de grote beer. Europa is ook klaar om sneller te schakelen, indien de situatie verandert. Raadsvoorzitter Charles Michel belde vrijdag al met president Vladimir Poetin om het Europese ongenoegen over de gevangenneming van Navalny aan te kaarten.