EU tekent in op 100 miljoen extra dosissen Pfizer-vaccin

In totaal verzekerde de Europese Unie zich al van 300 miljoen dosissen van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

De Europese Commissie sloot eerder al een contract af met Moderna voor 160 miljoen dosissen. De goedkeuring door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA voor dat vaccin is gepland op 6 januari. Eerder werd het al goedgekeurd in de VS en het VK. België bestelde 2 miljoen dosissen van het Moderna-vaccin.